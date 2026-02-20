PSG decide não recorrer da decisão relativa a litígio com Mbappé

O Paris Saint-Germain decidiu "não recorrer" da sentença proferida em meados de dezembro pelo Tribunal do Trabalho de Paris, que o obrigou a pagar quase EUR 61 milhões (cerca de R$ 372 milhões na cotação atual) ao seu ex-astro Kylian Mbappé, informou o clube francês à AFP.

"Em um ato de responsabilidade e para encerrar definitivamente um processo longo e arrastado, o clube optou por não prolongar essa disputa", explicou o time em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (20).

"O Paris Saint-Germain está agora firmemente focado no futuro, se concentrando em seu projeto esportivo e no sucesso coletivo", acrescentou.

Contactada pela AFP, a assessoria do jogador optou por não comentar.

Os campeões europeus tinham um mês para recorrer a partir do momento em que foram notificados da decisão do tribunal trabalhista, por volta de 20 de janeiro.

No dia 16 de dezembro, o PSG foi condenado a pagar a Mbappé aproximadamente EUR 61 milhões referentes a salários, bônus e férias não pagos devidos após o término de seu contrato em 2024, antes de sua transferência para o Real Madrid.