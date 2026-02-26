Projeto que leva judô a 160 jovens da periferia de Porto Alegre é lançado com aula de atleta olímpica 

Uma oportunidade de ouro para centenas de crianças e adolescentes saiu do papel nesta quarta-feira (25) em Porto Alegre. O projeto “Renascer Judocando” iniciou oficialmente suas atividades com uma aula inaugural especial realizada na sede do Centro Renascer da Esperança, na Restinga.
Ao todo, serão 160 jovens impactados com a modalidade do judô, em uma iniciativa que tem o patrocínio da CEEE Equatorial, viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o Pró-Esporte.
No evento de inauguração, os alunos do Renascer tiveram a oportunidade de aproveitar os ensinamentos de Maria Portela, coordenadora do projeto e que já representou o Brasil em três olimpíadas como judoca.
— Acredito muito na força do esporte, é um caminho a ser construído. Tenho certeza de que a filosofia do judô vai transformar esses jovens em cidadãos melhores no futuro — ressalta a ex-atleta e hoje dirigente da Federação Gaúcha de Judô (FGJ), que é uma parceira do projeto.
O presidente da FGJ, Luiz Bayard, valoriza a importância dos patrocinadores para o projeto se tornar realidade.
— Estamos felizes por terem empresas que viabilizem essa transformação. Esperamos que esse trabalho tenha vida longa.
Para Luciana Hoffmann, analista de Responsabilidade Social da CEEE Equatorial, é um privilégio para a companhia estar associada a uma instituição com a tradição do Renascer.
— É o nosso primeiro projeto aqui, e que seja o primeiro de muitos. É fundamental que as empresas tenham esse olhar para o social, porque projetos como esse, se receberem o incentivo adequado, podem mudar vidas — exalta.
Centro Renascer da Esperança
Fundado em 1996 por Rozeli da Silva, então funcionária do DMLU, o Centro Renascer da Esperança nasceu do sonho de retirar crianças das ruas de Porto Alegre. Atualmente, a instituição atende diariamente mais de 300 jovens e crianças com oficinas esportivas e culturais, reforço escolar, alimentação e ações de fortalecimento de vínculos familiares.
Para Rozeli, o novo projeto amplia o impacto social do trabalho realizado ao longo de três décadas:
— Quando oferecemos esporte para nossas crianças, estamos oferecendo disciplina, autoestima e perspectiva de futuro. O judô ensina respeito, equilíbrio e superação, valores que levamos para a vida inteira. O Renascer Judocando fortalece nossa missão de transformar realidades por meio de oportunidades concretas — avalia a líder comunitária.
Além da CEEE Equatorial, o "Renascer Judocando" tem o apoio de Desco Atacado e Blue Ville. As aulas ocorrerão duas vezes por semana, contemplando 160 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos atendidos pelo Renascer. Elas serão divididas nas categorias Kids (5 a 7 anos), Mirim (8 a 10 anos), Infanto Juvenil (11 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 anos). O investimento engloba ainda a aquisição de materiais esportivos.