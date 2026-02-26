Esportes

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Notícia

Projeto que leva judô a 160 jovens da periferia de Porto Alegre é lançado com aula de atleta olímpica 

Iniciativa “Renascer Judocando”, do Centro Renascer da Esperança, teve participação da gaúcha Maria Portela

Zero Hora

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