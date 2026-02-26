Projeto que leva judô a 160 jovens da periferia de Porto Alegre é lançado com aula de atleta olímpica 

Maria Portela durante inauguração do projeto. Juliano Kracker / Divulgação

Uma oportunidade de ouro para centenas de crianças e adolescentes saiu do papel nesta quarta-feira (25) em Porto Alegre. O projeto “Renascer Judocando” iniciou oficialmente suas atividades com uma aula inaugural especial realizada na sede do Centro Renascer da Esperança, na Restinga.

Ao todo, serão 160 jovens impactados com a modalidade do judô, em uma iniciativa que tem o patrocínio da CEEE Equatorial, viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o Pró-Esporte.

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No evento de inauguração, os alunos do Renascer tiveram a oportunidade de aproveitar os ensinamentos de Maria Portela, coordenadora do projeto e que já representou o Brasil em três olimpíadas como judoca.

— Acredito muito na força do esporte, é um caminho a ser construído. Tenho certeza de que a filosofia do judô vai transformar esses jovens em cidadãos melhores no futuro — ressalta a ex-atleta e hoje dirigente da Federação Gaúcha de Judô (FGJ), que é uma parceira do projeto.

O presidente da FGJ, Luiz Bayard, valoriza a importância dos patrocinadores para o projeto se tornar realidade.

— Estamos felizes por terem empresas que viabilizem essa transformação. Esperamos que esse trabalho tenha vida longa.

Para Luciana Hoffmann, analista de Responsabilidade Social da CEEE Equatorial, é um privilégio para a companhia estar associada a uma instituição com a tradição do Renascer.

— É o nosso primeiro projeto aqui, e que seja o primeiro de muitos. É fundamental que as empresas tenham esse olhar para o social, porque projetos como esse, se receberem o incentivo adequado, podem mudar vidas — exalta.

Centro Renascer da Esperança

Fundado em 1996 por Rozeli da Silva, então funcionária do DMLU, o Centro Renascer da Esperança nasceu do sonho de retirar crianças das ruas de Porto Alegre. Atualmente, a instituição atende diariamente mais de 300 jovens e crianças com oficinas esportivas e culturais, reforço escolar, alimentação e ações de fortalecimento de vínculos familiares.

Para Rozeli, o novo projeto amplia o impacto social do trabalho realizado ao longo de três décadas:

— Quando oferecemos esporte para nossas crianças, estamos oferecendo disciplina, autoestima e perspectiva de futuro. O judô ensina respeito, equilíbrio e superação, valores que levamos para a vida inteira. O Renascer Judocando fortalece nossa missão de transformar realidades por meio de oportunidades concretas — avalia a líder comunitária.