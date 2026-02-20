Esportes

Análise

Principais equipes da F-1 saem fortalecidas da pré-temporada no Bahrein

Leclerc liderou os testes no Bahrein, seguido por Norris e Verstappen; novos regulamentos técnicos entram em vigor.

AFP

Nicolas REVISE

Zero Hora

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