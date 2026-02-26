Prestianni teria admitido insulto racista a Vini Jr., diz site; Benfica nega

Equipes se enfrentaram pelos playoffs da Champions League. Patricia de Melo Moreira / AFP

O atacante Gianluca Prestianni admitiu ter chamado Vini Jr. de “mono” (“macaco”, em espanhol) durante a partida entre Benfica e Real Madrid, pela ida dos playoffs da Champions League. Segundo o com o jornal Correio da Manhã, de Portugal, o argentino reuniu o elenco e reconheceu ter usado a expressão. Ainda assim, na conversa, o jogador disse que não teve intenção racista e apresentou justificativas para afirmar que não é racista.

Após a repercussão, o Benfica divulgou nota oficial negando que o jogador tenha comunicado ao clube ou ao elenco que proferiu insulto racista contra Vini Jr. A direção informou que Prestianni pediu desculpas aos colegas pelo ocorrido, lamentou a dimensão do caso e reiterou que não é racista.

Relembre o caso

A confusão começou depois que Vini Jr. marcou no Estádio da Luz e comemorou próximo à torcida adversária. O gesto gerou tumulto, e o brasileiro recebeu cartão amarelo do árbitro François Letexier. Em seguida, Vini denunciou ter sido chamado de “mono” por Prestianni, que teria falado por baixo da camisa.

O árbitro acionou o protocolo antirracismo e interrompeu o jogo por cerca de dez minutos. Houve discussão entre jogadores e membros das comissões técnicas, e o clima seguiu tenso até o fim da partida.

Na quarta-feira (25), a Uefa anunciou a abertura de investigação para apurar possível comportamento discriminatório. Um inspetor de Ética e Disciplina foi designado para conduzir o caso, e o Comitê avaliará imagens, relatos e depoimentos dos envolvidos. O atacante Kylian Mbappé afirmou ter ouvido o jogador do Benfica repetir a ofensa cinco vezes.

Veja a nota oficial do Benfica

"O Sport Lisboa e Benfica desmente de forma categórica que o jogador Prestianni tenha comunicado ao plantel ou à estrutura do Clube ter proferido um insulto racista ao jogador Vinicius Jr, do Real Madrid.