Presidente do Benfica defende Prestianni em caso com Vini Jr.: "Nada está provado"

Vini Jr. e Prestianni durante o jogo de ida. Patricia de Melo Moreira / AFP

Ex-jogador e atual presidente do Benfica, Rui Costa se pronunciou nesta terça-feira (24) sobre a acusação de racismo de Vinicius Júnior contra Prestianni. Ele ressaltou que ainda não há provas de que algo foi dito e criticou a suspensão do atacante argentino da partida da volta dos playoffs contra o Real Madrid, nesta quarta (25), às 17h.

Na ida, os espanhóis venceram por 1 a 0, em Portugal, com gol de Vini Jr. Na volta, na Espanha, os portugueses precisam de uma vitória simples para levar o duelo à prorrogação, mas não contarão com Prestianni, o qual foi suspenso provisoriamente pela Uefa.

— Não estou em campo para saber o que foi dito ou não dito. Numa situação daquelas, muita coisa é dita. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador. Mais do que isso, é saber os jogadores que temos em casa. O Prestianni foi classificado como racista, mas é tudo menos racista. Posso garantir — afirmou Rui Costa.

— Falo uma semana depois do caso e é fácil de explicar. Informamos os nossos torcedores de todos os procedimentos, defendemos o jogador quando tivemos de defender e não justificava o presidente falar todos os dias. Ainda não saiu a sentença real, há uma suspensão, mas não adiantava falar todos os dias de um tema que está em processo. Aguardámos pelo processo — acrescentou.

A decisão da Uefa foi duramente criticada pelo presidente do Benfica. A decisão foi anunciada pela entidade na segunda-feira (23) e tirou o argentino somente da partida de volta da Champions, tendo como base a violação do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar.

O argentino viajou com o elenco para Madri, apesar de não poder estar em campo. Para Rui Costa, Valverde, do Real, também deveria ter sido punido por uma falta que cometeu contra Samuel Dahl. A queixa, porém, foi arquivada pela Uefa.

— Vamos jogar este jogo com todas as nossas armas, esperando poder fazer o nosso trabalho da mesma forma que o adversário o pôde fazer. Não foi o que aconteceu na Luz. Temos este caso pelo meio e estamos impossibilitados de usar Prestianni. Entendemos que nada está provado e não se justifica a ausência do jogador neste jogo. Uma coisa não elimina a outra e não queremos usar os outros casos para anular a situação Prestianni, mas não podemos esquecer o que se passou no jogo em casa. Há uma agressão clara do Valverde, que devia ficar de fora deste jogo — disse o presidente.

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