Presidente da CBB se torna 1º brasileiro a assumir o cargo de vice na FIBA Américas

Eleito por aclamação na presidência da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) em 2025, Marcelo Sousa vai ter de dividir funções. O dirigente é o novo vice-presidente da FIBA Américas, se tornando o primeiro brasileiro a ter tal honraria.

Marcelo Sousa será vice da FIBA Américas do uruguaio Ricardo Vairo, que sucedeu Fabián Borro, morto este mês, e representará a América do Sul na entidade que comanda o basquete mundial. O brasileiro já fazia parte do Bureau da FIBA Américas como membro titular. O mandato da nova direção vai até 2027.

"É uma honra ser o primeiro brasileiro a assumir o posto de vice-presidente da FIBA Américas, uma entidade que exerce papel fundamental do desenvolvimento da modalidade no continente", celebrou Marcelo Sousa, confiante em dar ainda mais visibilidade da modalidade e trazer reconhecimento aos feitos do País.

"Essa indicação mostra também o reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito pela CBB nos últimos anos, recolocando o basquete do país no mais alto respeito da maior esfera política das Américas. Ao lado do amigo Ricardo Vairo, tenho certeza que vamos avançar em temas importantes para a modalidade, e que ajudarão demais o Brasil também", destacou.