Portuguesa x Corinthians se enfrentam neste domingo (22), às 20h30min, pelas quartas de final do Paulistão. O jogo ocorre no Estádio do Canindé, em São Paulo.
Escalações para Portuguesa x Corinthians
Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Caio Roque; Mateus Cecchini, Guilherme Portuga e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê. Técnico: Fabio Matias.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Vitinho. Técnico: Dorival Júnior.
Onde assistir à Portuguesa x Corinthians
A partida será transmitida ao vivo por Record, Cazé TV e HBO Max.
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