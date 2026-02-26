Pistons ganham confronto de líderes da NBA contra desfalcado Thunder; Spurs vencem 10ª seguida

O Detroit Pistons vem fazendo bonito na atual temporada e deu mostras de sua força nesta quarta-feira à noite, quando recebeu o atual campeão Thunder e ganhou por 124 a 116. O aguardado duelo entre as melhores equipes da temporada não foi como o esperado por causa dos cinco desfalques do time de Oklahoma, entre eles o MVP Shai Alexander-Gilgeous.
Além do astro, com problema no abdômen, o Thunder ainda não contou com os também titulares Hartenstein (problema na panturrilha), Holmgren (costas), Mitchell, também no abdômen, e Jalen Williams (posterior da coxa). Sem seus principais nomes, coube a Jaylin Williams comandar as ações da equipe. Com 30 pontos pela primeira vez na carreira, o jogador não foi capaz de segurar o ímpeto dos mandantes e líderes da classificação geral.
Jalen Duren e Cade Cunningham anotaram 29 pontos cada um para conduzir os Pistons à liderança geral da NBA, com 43 vitórias e apenas 14 derrotas. Os líderes da Conferência Leste aparecem justamente à frente do Thunder, com 45 triunfos e 15 revesés, ainda isolados no topo do Oeste.
Mesmo desfalcado, o Thunder ameaçou complicar a vitória dos Pistons quando reduziu sua desvantagem para apenas uma posse de bola, com 105 a 108 no quarto período. Mas, a seguir, após recuperar quatro rebotes ofensivos seguidos, Javone Green acertou uma bola de três e o Detroiiut apenas administrou a boa vantagem até o fim.
SAN ANTONIO SPURS E REPETEM MARCA DE 2015-2016
Há muito tempo que o San Antonio Spurs não engatava uma sequência de 10 vitória na NBA. A última havia sido registrada na temporada 2015-16. Nesta quarta-feira, o time de Wembanyama repetiu o feito ao superar o Toronto Raptors por 110 a 107.
Curiosamente,a marca veio em dia de pouco brilho do jovem astro, autor de somente 12 pontos com apenas 3 de 12 arremessos convertidos. Mesmo assim, apareceu para pegar o rebote do tiro de três de Brandon Ingram que levaria o jogo para a prorrogação.
Devin Vassell, com 21 pontos, e De'Aaron Fox, com 20, foram os cestinhas do San Antonio Spurs, agora com 42 vitórias em 58 partidas disputadas, na segunda colocação da Conferência Oeste.
Veja os resultados desta quarta-feira:
Memphis Grizzlies 112 x 133 Golden State Warriors
Toronto Raptors 107 x 110 San Antonio Spurs
Detroit Pistons 124 x 116 Oklahoma City Thunder
Milwaukee Bucks 118 x 116 Cleveland Cavaliers
Houston Rockets 128 x 97 Boston Celtics
Denver Nuggets 103 x 84 Boston Celtics
Acompanhe os jogos desta quinta-feira:
Indiana Pacers x Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers x Miami Heat
Orlando Magic x Houston Rockets
Brooklyn Nets x San Antonio Spurs
Atlanta Hawks x Washington Wizards
Chicago Bulls x Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks x Sacramento Kings
Phoenix Suns x Los Angeles Lakers
Utah Jazz x New Orleans Pelicans
Los Angels Clippers x Minnesota Timberwolves