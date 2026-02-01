Paquetá tem estreia tímida no Flamengo e perde gol incrível na final da Supercopa Rei

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o meia Lucas Paquetá teve uma estreia tímida na derrota do Flamengo para o Corinthians por 1 a 0 na final da Supercopa Rei neste domingo. Sua atuação vai ficar marcada pela chance perdida já nos acréscimos.

O cronômetro marcava 48 minutos quando Ayrton Lucas cruzou. Após bate e rebate, a bola sobrou nos pés de Lucas Paquetá, livre na pequena área. O arremate, por cima do gol, revoltou os torcedores do Flamengo nas redes sociais.

Além desse lance, Paquetá teve participação discreta no jogo. Ele saiu do banco de reservas aplaudido pela torcida rubro-negra que lotava o Mané Garrincha em Brasília. Deu um primeiro toque de efeito, mas, depois disso, não conseguiu ser decisivo.

O Flamengo anunciou na quarta-feira o retorno de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro depois de oito anos na Europa. O time rubro-negro concordou em pagar 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual) e protagonizou a contratação mais cara da história do País, ultrapassando a de Gerson pelo Cruzeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões), realizada semanas antes.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meia retorna ao clube carioca depois de oito anos atuando no futebol europeu. Antes do West Ham, o meia também passou por Milan e Lyon.