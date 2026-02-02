Palmeiras peca pela falta de vontade e perde para o Botafogo-SP mesmo com um jogador a mais

O Palmeiras tinha uma boa chance de se classificar para as quartas de final do Paulistão neste domingo (1º) em caso de vitória sobre o Botafogo-SP, mas nem de longe se mostrou interessado nisso. O time de Abel Ferreira foi preguiçoso, pouco criou e, mesmo com um a mais, perdeu para o adversário de Ribeiro Preto por 1 a 0.
Não foi um jogo bonito tecnicamente, para nenhum dos lados, mas foi o Botafogo quem mais mostrou disposição em abrir o placar. Os lances que mais chamaram atenção envolveram a árbitra Marianna Nanni Batalha, que teve de trabalhar para manter o controle da partida. Foram 5 cartões amarelos aplicados ainda no primeiro tempo.
O VAR também deu as caras cedo. A bola ficou sem rolar por um bom tempo para verificar um possível pênalti de Giay em Hygor aos 19 minutos. Após consultar as imagens, a juíza optou por não marcar a infração. A enrolação rendeu 7 minutos de acréscimos.
Recheado de garotos, o time de Abel Ferreira praticamente não criou e foi completamente dominado pelo clube do interior. Os passes esticados de Bruno Fuchs renderam as poucas e pobres oportunidades do Palmeiras, que sofreu com um meio de campo sem brilho, nem criatividade. A única boa chance palmeirense veio com Luighi nos primeiros minutos. Tirando isso, Marcelo Lomba teve de mostrar trabalho para não sofrer gols.
Na volta dos vestiários, foi premiada a equipe que mais mostrou vontade de vencer o primeiro tempo. O Botafogo-SP voltou com a mesma postura e, após lance de bola parada na intermediária, Leandro Maciel acertou um chute rasteiro de longe e abriu o marcador aos 4 minutos. Apático, o Palmeiras voltou o mesmo. Na formação e na disposição.
Passados 15 minutos, Abel Ferreira tentou trazer a cavalaria a campo na esperança de correr atrás do resultado negativo. E num primeiro momento até deu sinais de funcionar. Vitor Roque chegou a marcar de carrinho após passe de Giay na pequena área, mas o lateral estava impedido ao receber lançamento de Fuchs. A bandeira subiu imediatamente.
Mesmo com um jogador a mais por um bom tempo, o Palmeiras continuou com repertório pobre. A falta de vontade tomou conta dos comandados de Abel Ferreira, fossem eles iniciantes ou dos que entraram depois, como Marlon Freitas e Andreas Pereira. Allan até teve um bom momento aos 44, mas a bola passou à direita do goleiro Victor Souza.
Com o resultado, o Botafogo-SP encerrou um jejum que durava 12 anos, desde a última vez que derrotou o Palmeiras. No caso, foi em 2014, também em Ribeirão. De lá para cá, foram 11 encontros, com 9 vitórias do time alviverde e dois empates.
Para o Palmeiras, resta tentar juntar os cacos e recuperar a animação para enfrentar o Vitória, na quarta-feira (4) pelo Brasileirão. No Paulistão, vai visitar o Corinthians em Itaquera no próximo domingo (8).
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP 1 x 0 PALMEIRAS
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales (Morelli) e Rafael Gava (Márcio Maranhão); Jefferson Nem (Jonathan), Hygor (Guilherme Queiróz) e Kelvin (Carlos Eduardo). Técnico: Cláudio Tencati.
PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Giay, Benedetti (Andreas Pereira), Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Larson (Marlon Freitas) e Riquelme Fillipi (Allan); Luighi (Ramón Sosa), Belé (Flaco López) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
GOLS - Leandro Maciel aos 4 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Matheus Sales, Hygor, Leandro Maciel, Gabriel Inocêncio, Vilar, Victor Souza (Botafogo-SP); Larson, Ramón Sosa (Palmeiras).
CARTÃO VERMELHO - Vilar (Botafogo-SP).
JUÍZA - Marianna Nanni Batalha.
PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.
LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto.