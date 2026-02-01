Osasco vence Mackenzie e assume terceira posição na Superliga feminina de vôlei

Larissa marca ponto para Osasco. Comunicação Mackenzie / Divulgação

O Osasco derrotou o Mackenzie e subiu para a terceira posição na Superliga feminina de vôlei. No sábado (31) à noite, em Belo Horizonte (MG), a equipe comandada pelo técnico Luizomar anotou 3 sets a 1, parciais de 25/21, 25/27, 25/21 e 25/18, em duas horas e 39 minutos de jogo.

Com o resultado, o time paulista chegou aos 33 pontos, um a mais que o Sesi-Vôlei Bauru (SP) e três à frente do Praia Clube (MG).

— Foi uma vitória importante, diante de um adversário perigoso, que joga muito bem dentro da sua casa e já bateu o Minas por 3 a 0. Muito feliz pelo resultado. Sabemos que ainda temos pontos a melhorar, mas seguiremos trabalhando — disse a líbero Camila Brait, eleita a melhor do jogo e vencedora do Troféu VivaVôlei.

A oposta argentina Bianca Cugno, com 20 acertos, foi a principal pontuadora da partida. A ponteira Maiara Basso e a central Mayhara terminaram com 13 pontos cada.

Maringá bate Brasília e sobe para sexto

Ana González comandou vitória de Maringá. Guerreiro Fotografia / Divulgação/Brasília Vôlei

Em Taguatinga, o Vôlei Maringá (PR) superou o Brasília Vôlei por 3 a 1, parciais de 25/12, 24/26, 26/24 e 25/20 e chegou ao sexto lugar, com 22 pontos, superando o Fluminense (RJ), que tem um ponto a menos.

O grande nome da partida foi a central hondurenha Ana González, que marcou 27 pontos, sendo 20 deles de ataque e sete de bloqueio.