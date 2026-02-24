A Champions League continua a todo vapor. Entre terça (24) e quarta-feira (25) foram disputados os jogos de volta dos playoffs das oitavas de final.
Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen e Bodø/Glimt, na terça, Atalanta, Galatasaray, PSG e Real Madrid, na quarta, se uniram às oito equipes que garantiram vaga direta nas oitavas de final da liga europeia.
Club Brugge, Olympiacos, Inter de Milão, Qarabag e Dortmund, Juventus, Monaco e Benfica deram adeus à competição.
Abaixo, confira todos os times confirmados nas oitavas da Champions.
Classificados na repescagem
- Atlético de Madrid
- Newcastle
- Bayer Leverkusen
- Bodø/Glimt
- Atalanta
- Galatasaray
- PSG
- Real Madrid
Classificados de forma direta às oitavas de final
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting
- Manchester City
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