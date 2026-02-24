Sorteio definirá os confrontos das oitavas de final. OZAN KOSE / AFP

A Champions League continua a todo vapor. Entre terça (24) e quarta-feira (25) foram disputados os jogos de volta dos playoffs das oitavas de final.

Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen e Bodø/Glimt, na terça, Atalanta, Galatasaray, PSG e Real Madrid, na quarta, se uniram às oito equipes que garantiram vaga direta nas oitavas de final da liga europeia.

Club Brugge, Olympiacos, Inter de Milão, Qarabag e Dortmund, Juventus, Monaco e Benfica deram adeus à competição.

Abaixo, confira todos os times confirmados nas oitavas da Champions.

Classificados na repescagem

Atlético de Madrid

Newcastle

Bayer Leverkusen

Bodø/Glimt

Atalanta

Galatasaray

PSG

Real Madrid

Classificados de forma direta às oitavas de final

Arsenal

Bayern de Munique

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City