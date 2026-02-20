O que se sabe sobre o suposto caso de estupro envolvendo jogadores do Vasco da Gama-AC

Atletas levaram para o campo as camisas dos colegas acusados de abuso sexual. Clemerson Ribeiro / Vasco da Gama-AC

Uma imagem marcou a partida entre Vasco da Gama-AC e Velo Clube pela primeira fase da Copa do Brasil. Antes do duelo, o time acreano posou com as camisas de Lekinho, Serpa e Brian, três jogadores que são suspeitos de estupro de duas mulheres no alojamento do clube.

O trio foi detido após um pedido de prisão temporária. Outro jogador também está preso – Matheus Silva. O crime teria acontecido na última sexta-feira, dia 13. As defesas negam as acusações. A investigação segue em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco.

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O Vasco-AC é o novo clube do goleiro Bruno, que foi titular na partida. O ex-Flamengo foi condenado por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal de Eliza Samudio, então companheira do atleta. Ele saiu da prisão em 2017 e segue em liberdade condicional desde 2023.

A denúncia

Duas mulheres foram ao alojamento do Vasco-AC para se relacionarem com os jogadores na madrugada de 13 de fevereiro. Em determinado momento, os jogadores teriam tido atitudes sem consentimento. No dia seguinte, elas denunciaram os jogadores, alegando que foram estupradas pelos quatro atletas.

As prisões

Erick Serpa foi o primeiro a ser preso, em flagrante, horas após a denúncia. Posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia no domingo.

Os outros três jogadores tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Eles devem permanecer detidos por até 40 dias.

As defesas

Em contato com o site g1, as defesas dos jogadores alegaram que as relações foram consensuais e classificaram as denúncias como frágeis.

O que diz o clube

A Associação Desportiva Vasco da Gama (AC) tomou conhecimento de informações divulgadas publicamente indicando o envolvimento de atletas vinculados ao clube em ocorrência sob apuração pelas autoridades competentes.

Diante da seriedade do assunto, a instituição informa que adotou medidas administrativas internas para apuração dos fatos e permanece à disposição para colaborar integralmente com as autoridades.

O clube reafirma seu compromisso com a integridade, o respeito e a observância das normas, ressaltando que qualquer conclusão sobre responsabilidade depende da apuração oficial, com garantia do devido processo legal.

Ao mesmo tempo, a Associação esclarece que não compactua com qualquer forma de violência e adotará as medidas cabíveis, no âmbito interno, conforme o andamento das investigações.

Por respeito às pessoas envolvidas e ao curso das apurações, a Associação não fará comentários adicionais neste momento.

Atualizações serão divulgadas exclusivamente por canais oficiais.