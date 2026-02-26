O que é o The MGM Slam, torneio com João Fonseca que premiará campeão com US$ 1 milhão

João irá em busca do prêmio em Las Vegas. Fotojump / Rio Open/Divulgação

Uma semana após conquistar o título de duplas no Rio Open, João Fonseca retornará às quadras neste domingo (1º) para a disputa do MGM Slam, um torneio de exibição nos Estados Unidos. As disputas terão transmissão do Sportv 3, a partir das 21h (horário de Brasília).

O melhor brasileiro no ranking da ATP estará ao lado de outros sete tenistas em busca do prêmio de US$ 1 milhão para o vencedor — mais de R$ 5,1 milhões na cotação atual. O campeonato em Las Vegas não valerá pontos para João subir ou perder posições no ranking.

Além do carioca de 19 anos, disputarão o MGM Slam o norte-americano Taylor Fritz, que ocupa a sétima posição. Atual top 10, o cazaque Alexander Bublik, e o americano Tommy Paul, que figura em 22º, são outros jogadores, junto com Reilly Opelka, Casper Ruud e Nick Kyrgios. O francês Gael Monfils será o adversário de João na estreia no domingo.

O torneio será disputado em apenas um dia, com três rodadas de jogos. A primeira terá quatro duelos, classificando os vencedores para a semifinal e, consequentemente, para a final. Os jogos serão no formato de tie-break de 10 pontos.

O próximo torneio oficial de João Fonseca será o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, a partir do dia 4 de março.

Os confrontos da primeira rodada