O que cada equipe precisa para avançar às oitavas da Champions nesta terça-feira

Club Brugge e Atlético de Madrid empataram no jogo de ida. NICOLAS TUCAT / AFP

Mais quatro equipes garantirão o passaporte para as oitavas de final da Champions League nesta terça-feira (24).

Na verdade, mais três, pois o Newcastle encaminhou a classificação no jogo de ida, com goleada de 6 a 1 sobre o Qarabag. O clube inglês poderá perder por até quatro gols de diferença. Nas outras três partidas existe equilíbrio e a chance de uma grande zebra nos playoffs.

Quem vencer avança

A partir das 14h45min, o Atlético de Madrid recebe o Club Brugge, e quem vencer se classifica. No jogo de ida, na Bélgica, as equipes empataram em 3 a 3.

A tendência é de que o equilíbrio visto na primeira partida não exista, pois o clube espanhol é favorito. No entanto, os colchoneros vivem momento de oscilação na temporada, enquanto o Brugge está em uma fase mais positiva.

Chance de zebra

Após perder por 3 a 1 no jogo de ida, a Inter de Milão terá uma difícil missão contra o Bodo/Glimt em casa. Os italianos precisam vencer por dois gols de diferença para levar o duelo à prorrogação, ou por pelo menos três gols para avançar de forma direta.

A equipe norueguesa pode perder por até um gol de diferença. Porém, será um jogo de ataque contra defesa, e a Inter de Milão é considerada uma equipe mais forte. A queda dos italianos seria uma zebra.

Placar tranquilo

Em outro jogo das 17h, o Bayer Leverkusen receberá o Olympiacos e tem um placar tranquilo a seu favor. Na partida de ida, na Grécia, os alemães venceram por 2 a 0.

Na volta, na Alemanha, o Leverkusen pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Os gregos, por outro lado, precisam de três gols ou mais para avançar, ou vencer por dois gols de diferença para disputar a prorrogação.