Novorizontino x Corinthians se enfrentam neste sábado, às 20h30min, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista. O jogo ocorre no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.
Escalações para Novorizontino x Corinthians
Novorizontino: Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Maykon e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
Arbitragem para Novorizontino x Corinthians
João Vitor Gobbi (SP) auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Onde assistir à Novorizontino x Corinthians
A partida será transmitida ao vivo pela Record, TNT Sports, CazéTV e pela HBO Max.