No retorno de Bruninho, Vôlei Renata estreia com vitória no Sul-Americano

Maurício Borges encara bloqueio chileno. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

Sede da competição, o Vôlei Renata, de Campinas (SP), começou o Sul-Americano de clubes de vôlei masculino, com vitória sobre o Murano, do Chile, por 3 a 0. As parciais foram de 26/24, 25/20 e 25/22. O jogo foi válido pelo Grupo A, que ainda conta com o San Lorenzo, da Argentina.

— Tínhamos pouco material da equipe do Murano. De alguma maneira, talvez a gente tenha sido surpreendido com o primeiro set, principalmente. A gente entrou no modo automático e eles foram forçando, tem muitos bons sacadores, os dois ponteiros muito bons de bola, começaram defendendo também. Acho que a gente não conseguiu impor o nosso jogo ali — comentou o levantador Bruninho, que retornou ao time titular após se recuperar de uma lesão no abdômen.

O técnico Horacio Dileo rodou bastante o grupo no decorrer da partida e além do retorno de Bruninho, Matheus Pinta, que ficou fora das duas últimas partidas, por conta de um incômodo no joelho, também voltou a ser utilizado.

Quem terminou a partida como maior pontuador foi o ponteiro Adriano, com 15 acertos, seguido pelo oposto argentino Bruno Lima, com 14, sendo dois em bloqueios. O ponta Maurício Borges terminou com nove, enquanto o central Judson anotou sete.

A competição, que oferece duas vagas para o Campeonato Mundial, conta com nove equipes. No Grupo B, estão o time da casa, o Sada Cruzeiro, Defensores de Banfield (Argentina) e o Lagomar (Uruguai). O Grupo C é formado por Minas Tênis Clube, Ciudad Vóley (Argentina) e o Club Deportivo JMl (Equador).