Neymar assume responsabilidade pelo primeiro gol do Novorizontino: 'Erro foi meu'

Neymar fez, neste domingo (22), seu primeiro jogo completo na temporada pelo Santos. A presença do astro, entretanto, não evitou a derrota para o Novorizontinoe, consequentemente, a eliminação no Paulistão 2026. Na verdade, ele teve participação considerável no placar adverso para o time da Vila Belmiro.

Foi dos pés de Neymar o primeiro gol da partida, marcado por Rômulo. O camisa 10 errou um passe e perdeu a posse de bola no campo de defesa, bem próximo ao gol de Gabriel Brazão. O Novorizontino roubou a bola e marcou. Após o lance, Neymar foi visto conversando com seus companheiro e dizendo que "o erro foi meu".

O erro de Neymar poderia ter sido crucial para o resultado final, mas Gabriel Bontempo, que entrou no segundo tempo no lugar do xará Gabriel Menino, devolveu a esperança ao torcedor santista. Aos 19 minutos do segundo tempo, ele aproveitou uma furada de Gabigol e chutou no canto direito do arqueiro do Novorizontino para empatar a partida.

O jogo seguiu para os pênaltis até que, aos 50 minutos, Léo Naldi acabou com as esperanças do time praiano. Após grande jogada do atacante Vinícius Paiva, o volante ganhou da marcação e mandou, de cabeça, para o fundo das redes de Gabriel Brazão.