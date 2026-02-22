"Não pode botar mulher para apitar", diz jogador do Bragantino após derrota para o São Paulo

Gustavo Marques fez o gol do Bragantino na derrota para o São Paulo. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Revoltado com a derrota por 2 a 1 do Bragantino para o São Paulo, que culminou na eliminação do time do interior no Paulistão, o autor do gol Gustavo Marques disparou de forma agressiva contra a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos.

— Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, pelo gol. Acho que nossa equipe sempre lutou. A gente não deixou de lutar em nenhum jogo, desde o primeiro, contra o Noroeste. Pecamos hoje, tenho certeza disso. A gente tem de levantar a cabeça. Sabemos que em três dias a gente já tem outros jogos do Brasileiro —começou falando o defensor do Bragantino.

Em seguida, dirigiu-se diretamente à árbitra, reclamando de "colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho".

— Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians... e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo tem todo mérito, pela camisa, pela tradição que tem. Eu acho que ela puxou pra eles, porque independente da situação, o Red Bull é grande, mas pra ela o São Paulo foi melhor, foi maior — disse, antes de complementar:

— Eu acho que esse jogo é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa família em casa... irmão, pai, mãe, esposa, todo mundo, pra ela vir e acabar com o sonho. Era o sonho da gente chegar à semi ou até final, mas ela acabou com o nosso jogo.

O jogador ainda afirmou que a Federação Paulista de Futebol não deveria colocar uma mulher para apitar jogos deste tamanho.

— Eu acho que a Federação Paulista tem de olhar para os jogos deste tamanho e não colocar uma mulher. Com todo respeito às mulheres do mundo. Eu sou casado, eu tenho a minha mãe. Desculpa se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas eu não acho que ela tem a capacidade de apitar um jogo desse — reclamou.

Mais tarde, na zona mista, em meio às entrevistas, o jogador pediu desculpa à árbitra e a todas as mulheres pelas falas machistas na saída de campo.

— Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo e do Brasil. Falei coisas que não deveria para a Daiane. Fui ao vestiário dela e pedi perdão para ela e para a assistente dela. Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui tem várias mulheres, quero que vocês possam me perdoar pela minha fala. Estou mal, triste. Minha esposa já me xingou, minha mãe já me xingou. Estou aqui para pedir perdão, estou sendo homem. Todo ser humano erra — começou a fala, e depois emendou:

— Acho que o futebol faz parte disso que aconteceu, sendo mulher ou homem. O que eu falei ali não condiz com o que eu sou. Sou um cara muito honesto em tudo o que eu faço. Quero pedir perdão de novo pra ela, acabei de falar com ela. A gente tem que ter respeito, seja quem apitar nosso jogo, homem ou mulher. Eles estão trabalhando, a gente também. No momento do nervosismo, da chateação, da tristeza, da amargura, a gente estava tão empenhado pelo título. Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo.

Por fim, ele afirmou que Daiane aceitou o pedido de desculpas:

— Falou para eu tomar cuidado, porque tem mulheres que não vão aceitar a fala que eu tive. Ela viu que eu estava triste, amargurado. Ela me perdoou e falou para eu ter mais cuidado com as palavras.

Eliminado do Paulistão, o Bragantino volta suas atenções para o Brasileirão. O time encara o Athletico-PR em casa, na próxima quarta-feira (25).