Esportes

Fala machista

"Não pode botar mulher para apitar", diz jogador do Bragantino após derrota para o São Paulo

Gustavo Marques criticou a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos; depois, pediu desculpas e disse que foi xingado pela esposa e pela mãe

Estadão Conteúdo

Sergio Neto

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS