Nadadores do Grêmio Náutico União vencem os 10 km da etapa de abertura do Brasileiro de Águas Abertas

Matheus Melecchi e Julia Pereira com os troféus desta sexta. CBDA / Divulgação

Julia Pereira e Matheus Melecchi venceram nesta sexta-feira (27), a prova de 10 km da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, realizada no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre.

No feminino, Julia Pereira garantiu o ouro com o tempo de duas horas e dois minutos, formando uma dobradinha com a também nadadora do Grêmio Náutico União, Cibelle Jungblut, que chegou 0seg1 depois. O pódio ainda teve Carol de Hertel (Curitibano-PR), que completou a prova em duas horas, 12 minutos e 13 segundos.

Entre os homens, outra vitória do Grêmio Náutico União. Matheus Melecchi terminou em uma hora 50 minutos e 42 segundos. Arthur Lacerda Aguiar (Curitibano) foi o segundo, com cinco segundos de desvantagem, enquanto Bernardo Gavioli, outro atleta do União, ficou com a terceira posição.

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas continua neste sábado (28) com as provas de 5 km, 4 km e 2,5 km.

Confira a programação do sábado:

28/02 – Sábado

12ª Copa Brasil – 4km

Masculino: 8h

Feminino: 8h05min

30º Campeonato Brasileiro – 5km

Masculino: 9h20min

Feminino: 9h25min

12ª Copa Brasil – 2,5km

Masculino: 10h45min

Feminino: 10h50min

5º Troféu Marcelinha Cunha – 500m

Masculino: 11h30min

Feminino: 11h35min

5º Troféu Marcelinha Cunha – Revezamento 2x200m Misto