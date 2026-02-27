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Notícia

Nadadores do Grêmio Náutico União vencem os 10 km da etapa de abertura do Brasileiro de Águas Abertas

Julia Pereira venceu com 2h02min e Matheus Melecchi com 1h50min42seg

Zero Hora

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