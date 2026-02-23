Na prorrogação, Atlec conquista a Supertaça Santo Ângelo de futsal

Atlec, de Três Passos, campeã em Santo Ângelo Divulgação Associação Trespassense de Lazer, Esporte e Cultura - Atlec

A primeira competição de pré-temporada do futsal gaúcho em 2026 já tem um equipe campeã: é a Atlec, de Três Passos.

Neste domingo (22), o time treinado por Raphael Melo derrotou o Santa Rosa na decisão da Supertaça Santo Ângelo, na região das Missões.

Esta foi a segunda edição da Supertaça. O torneio começou no último dia 17 de fevereiro. Cinco times da Série "A" do Gauchão entraram em quadra no Ginásio Marcelo Mioso: Atlec, de Três Passos; ACBF, de Carlos Barbosa; Entre-Ijuís; Santa Rosa; e Vélez, de Camaquã.

Depois de jogos em chaves separadas, Atlec, ACBF, Santa Rosa e Vélez chegaram às semifinais no sábado (21). A Atlec fez 4 a 3 sobre o Vélez e o Santa Rosa eliminou a ACBF por 2 a 0. Menos de 24 horas depois, Atlec e Santa Rosa entraram em quadra para a grande decisão.

No tempo normal, equilíbrio. A Atlec largou na frente com Gê, mas Caio, de pênalti, deixou tudo igual para Santa Rosa. Luk virou o jogo, mas outra vez, Gê, empatou - final nos 40 minutos, 2 a 2.

Na prorrogação, domínio total da Atlec. Cleitão fez o primeiro e Léo Prestes marcou mais duas vezes, finalizando o placar em 3x0 no tempo extra e 5x2 no total. Primeiro título do ano para Três Passos.

Campanha do título - Atlec

1ª fase

3x1 Entre-Ijuís

3x3 ACBF

Semifinal

4x3 Vélez Camaquã

Final

5x2 Santa Rosa