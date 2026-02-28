Minas Tênis Clube será o adversário do Osasco na decisão da Copa Brasil feminina de vôlei

Thaisa foi a melhor em quadra. Rafael de Paula / Usina de Ideias/CBV/Divulgação

O Minas Tênis Clube será o adversário do Osasco Voleibol Clube na decisão da Copa Brasil feminina. A partida acontecerá neste sábado (28), às 21 horas, em Londrina (PR), sede da fase final do torneio.

A classificação do time de Belo Horizonte foi confirmada com uma vitória de 3 a 1, no clássico mineiro, diante do Praia Clube, de Uberlândia. Os parciais da vitória do Minas foram de 20/25, 25/26, 25/18 e 25/20.

O Osasco, atual campeão do torneio, se classificou com um contundente 3 a 0 sobre o Sesc RJ Flamengo.

Destaques

A central Thaisa, que fez 14 pontos (sete de ataque, quatro de bloqueio e três de saque) foi eleita a melhor jogadora em quadra e ficou com o Troféu Viva Vôlei.

Outros destaques do Minas foram Glayce, maior pontuadora da partida, com 15; a russa Mariia Khaletskaya, que fez 13; Júlia Kudiess com 12 e a canadense Hilary Johnson, que marcou 11 pontos.

Pelo Praia, Michelle Pavão anotou 14 pontos, seguida da estadunidense Payton Caffrey e da búlgara Maria Koleva, ambas com 12.



