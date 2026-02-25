Minas Tênis Clube estreia com vitória no Sul-Americano de vôlei

Voleysur / Divulgação

Tricampeão do torneio (1984, 1985 e 1999), o Minas Tênis Clube fez sua estreia, nesta quarta-feira (25), no Campeonato Sul-Americano de clubes de vôlei masculino , em Campinas (SP), e venceu o Deportivo JML, do Equador, por 3 a 0, parciais de 25/15, 25/14 e 25/14. A partida foi válida pelo Grupo C, que ainda tem o Ciudad Vóley, da Argentina.

O maior pontuador da partida foi Diego Rojas, do time equatoriano, com 10 pontos. Do lado brasileiro, o destaque foi Geovane Kuhnen, com nove pontos.

Leia Mais Sada Cruzeiro estreia com vitória e mira décimo título sul-americano seguido

A competição, que oferece duas vagas para o Campeonato Mundial, conta com nove equipes. No Grupo A, estão o time da casa, o Vôlei Renata, o San Lorenzo (Argentina) e o Murano (Chile). O B é formado por Sada Cruzeiro, Defensores de Banfield (Argentina) e o Lacomar (Uruguai).