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Minas Tênis Clube estreia com vitória no Sul-Americano de vôlei

Equipe venceu JML, do Equador, por 3 sets a 0 em jogo válido pelo Grupo C, que ainda tem o Ciudad Vóley, da Argentina.

André Silva

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