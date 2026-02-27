Minas e Vôlei Renata batem argentinos e se juntam ao Sada Cruzeiro nas semifinais do Sul-Americano

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Minas vai encarar o Sada Cruzeiro na semifinal. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

As três primeiras vagas para as semifinais do Campeonato Sul-Americano de clubes de vôlei masculino, que está sendo disputado no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), são brasileiras.

Nesta quinta-feira (26), foram três confrontos Brasil x Argentina. O Sada Cruzeiro abriu a rodada derrotando o Defensores de Banfield por 3 a 0 e garantiu a primeira posição do Grupo B.

Léo Lukas comanda virada do Minas e garante clássico na semifinal

Logo depois, foi a vez do Minas Tênis Clube superar o Ciudad Vóley, de virada, parciais de 22/25, 25/23, 25/21 e 30/28, após duas horas e três minutos de jogo.

Com o resultado, o time mineiro garantiu a liderança do Grupo C e na semifinal vai enfrentar o rival estadual. A partida acontecerá no sábado (28), às 15h30, e o vencedor estará classificado para o Campeonato Mundial.

O ponta Léo Lukas foi o maior pontuador da partida, com 28 acertos.

— A nossa agressividade, principalmente no saque, foi determinante para conquistarmos a classificação. Estamos em uma crescente e vamos confiantes para a semifinal. Sabemos que do outro lado terá uma equipe forte, mas todo o grupo está com a cabeça boa e esperamos fazer um grande clássico — disse o melhor em quadra.

Vôlei Renata bate argentinos e espera adversário

Adriano ataca contra o bloqueio do San Lorenzo. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

No encerramento da rodada desta quinta, o time da casa, o Vôlei Renata, fez 3 a 0 sobre o San Lorenzo, da Argentina, parciais de 25/11, 25/18 e 25/13, em uma hora e 15 minutos, e garantiu a primeira posição do Grupo A.

O time de Campinas agora espera a última rodada da fase de classificação para conhecer seu rival da semifinal, que será o time de melhor campanha entre os segundos colocados.

Com 11, o central Matheus Pinta foi o principal pontuador do jogo, seguido pelo ponteiro Valentino Durdos, do San Lorenzo, com 10 pontos anotados.

A última rodada terá Defensores de Banfield (ARG) x Lagomar (URU); San Lorenzo (ARG) x Murano (CHI) e JML (EQU) x Ciudad Vôley (ARG).