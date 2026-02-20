Memphis ironiza gramado e arbitragem após vitória do Corinthians em Curitiba: 'Horrível'

Após a vitória fora de casa, Memphis Depay usou as redes sociais para comentar o jogo do Corinthians contra o Athletico-PR. Em tom irônico, o camisa 10 criticou tanto as condições do gramado quanto a atuação da arbitragem na Arena da Baixada.

Em publicação feita em seu perfil no X, antigo Twitter, o atacante resumiu a noite em poucas palavras: "Campo horrível, árbitros absolutamente os melhores, 3 pontos. Boa noite."

Dentro de campo, o Corinthians precisou lidar com forte pressão do adversário paranaense, mas conseguiu sustentar o resultado em Curitiba. O goleiro Hugo Souza teve atuação decisiva, enquanto o meia Rodrigo Garro marcou o gol que garantiu o triunfo por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Corinthians chega a seis pontos em nove possíveis e ganha posições na tabela, aparecendo na quinta colocação, logo à frente do próprio Athletico-PR. A equipe paranaense, que havia vencido seus compromissos iniciais contra Internacional e Santos, conheceu sua primeira derrota na competição.