Memphis embolsará R$ 4,7 mi com Supercopa e já soma R$ 25 mi em premiações no Corinthians

O Corinthians está em festa. Além da taça da Supercopa Rei, o time do Parque São Jorge leva para casa R$ 6,35 milhões pelo simples fato de ter se classificado para a decisão com o Flamengo, e mais US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,25 milhões), por ter conquistado o título. Um dos principais nomes do elenco, Memphis Depay terá uma fatia considerável deste montante: R$ 4,7 milhões de R$ 11,5 milhões. Ou seja, 40% dos rendimentos vão para o bolso do camisa 10.

Pela vitória sobre o Flamengo neste domingo em Brasília, o neerlandês embolsa R$ 4.725.603. Isso é um valor consolidado em contrato com o Corinthians, independente do título conquistado. Ou seja, em 2025, com as conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil, ele já havia faturado valores em torno de R$ 9,5 milhões.

Além dos títulos, Memphis tem em seu contrato diversas outras cláusulas que também trazem rendimentos ao atacante. Por exemplo, por ter atuado em 70% dos jogos entre 2024 e 2025, ele faturou cerca de R$ 6,3 milhões. Pelas participações em 25 gols no mesmo período, foram os mesmos R$ 4.725.603.

Somando tudo desde que chegou ao Brasil, Memphis já soma valores superiores a R$ 25 milhões. Seu atual contrato tem vencimento para o meio deste ano.

Entre bônus e premiações, o Corinthians deve aproximadamente de R$ 23 milhões a Memphis. O clube tenta renegociar os valores com o jogador, mas ainda não consenso para o pagamento. Ao mesmo tempo, a diretoria discute a renovação de contrato do atacante. O executivo de futebol, Marcelo Paz, é um entusiasta da permanência do craque, mas a dificuldade em cumprir o contrato deixa a extensão contratual mais complicada.

Focado na reformulação do elenco para 2026, o Corinthians ainda não discutiu a renovação de contrato dos atletas cujo vínculo encerra-se nesta temporada, como André Ramalho, Carrillo, Vitinho e Hugo. A diretoria trabalha para enxugar a folha de pagamento e se desfez de alguns jogadores, parte deles com altos salários. É o caso de Maycon, Romero, Fagner, Talles Magno, Angileri, Hector Hernández e Félix Torres.