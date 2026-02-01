Memphis cita bastidores do Corinthians e exalta fase: 'Três títulos em um ano é muito'

O título da Supercopa Rei ganhou um significado especial nas palavras de Memphis Depay. Após a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, por 2 a 0, o atacante destacou a força mental do elenco e tratou a conquista como símbolo de uma mudança profunda vivida pelo clube nos últimos meses.

"Esse time tem muita coragem. Mentalidade forte", afirmou o holandês, ao analisar o desempenho na decisão. Para ele, o comportamento do Corinthians em campo foi determinante para levantar a taça. "Para vencer títulos precisa performar em momentos de pressão. Nós merecemos, jogamos bem, com coragem, pressionamos muito", completou.

Memphis também fez questão de contextualizar a conquista dentro de um processo mais longo, lembrando o passado recente do clube. "Acho que as pessoas esquecem que há três anos, dois anos, até um ano atrás, estávamos na parte de baixo da tabela", disse, reforçando o peso da transformação vivida pelo Corinthians dentro e fora de campo.

O atacante valorizou o momento de união após o apito final e destacou o papel da torcida ao longo da trajetória. "Temos que ficar felizes, temos que nos abraçar. Esse título é para os torcedores. Eles nunca nos deixaram", afirmou, reconhecendo o apoio mesmo nos períodos mais difíceis.