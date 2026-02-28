Medvedev conquista ATP 500 de Dubai após desistência de Griekspoor na final

Medvedev (E) e Griekspoor (D) ba cerimônia de premiação. RYAN LIM / AFP

Daniil Medvedev é o campeão do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O russo sequer precisou entrar em quadra para garantir o 23º título de sua carreira, após o holandês Tallon Griekspoor desistir de jogar a final em virtude de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

— Não é assim que eu quero ganhar uma final. Espero que a lesão não seja muito grave e desejo-lhe uma rápida recuperação — disse o russo em suas redes sociais.

Com o título, Medvedev ganhou uma posição no ranking e saiu do 12º para o 11º lugar. Griekspoor, por sua vez, segue na 25ª posição.

Medvedev agora soma cinco troféus de ATP 500 em 11 finais.

Duplas

Nas duplas, o título foi para o finlandês Harri Heliövaara e o britânico Henry Patten, que na decisão superaram o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavić por 2 a 0, parciais de 7/5 e 7/5.

Esta foi a 14ª final da parceria Heliövaara/Patten e o 11º título conquistado, sendo o terceiro no ano e o sexto de forma consecutiva.