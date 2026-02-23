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Marcelo Melo sobre final de duplas do Rio Open: " Quem foi decisivo hoje foi o João"

Tenista de 42 anos destacou que Fonseca tem que encarar a pressão como um privilégio por conta de seu potencial

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

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