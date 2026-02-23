Marcelo Melo sobre final de duplas do Rio Open: " Quem foi decisivo hoje foi o João"

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Fotojump / Divulgação/Rio Open

Experiente, Marcelo Melo fez uma análise sobre o título de duplas do Rio Open conquistado por ele e João Fonseca, neste domingo (22).

Para o tenista de 42 anos, Fonseca foi o grande nome da final.

— Eu disse na quadra (na cerimônia de premiação). Ele (Joao Fonseca) tem 19 anos e o que ele jogou hoje e durante o torneio... fez um winner (bola vencedora) no 8-8, jogando em casa, queira ou não, tem que ter algo diferenciado pra fazer o que ele fez hoje. O Melo estava lá também, mas realmente quem foi decisivo, foi o João. Eu acho que ele merece ser decisivo, como foi hoje, numa quadra lotada, em casa. Sei que pra ele é importante, assim como pra mim é extremamente importante — afirmou o tenista que ganhou o torneio carioca pelo segundo ano seguido.

Durante a semana, um dos temas centrais no torneio foi a excessiva cobrança e pressão sobre João Fonseca.

— Tem uma frase lá no US Open (em Flushing Meadows), que a Billie Jean King falou que "pressão é um privilégio" — começou a falar Melo, que prosseguiu seu raciocínio.

— Quando pressionam muito é porque se tem expectativas e acho que isso é um sinal de que você poder ser muito grande, porque não se cria expectativas em que se acha que não pode ter resultados. Isso é um fator extremamente positivo pro João, de tanta gente acreditar e entender o que ele pode ser (número 1). Isso depende do caminho que vai ser percorrido. Ele está no caminho num excepcional e vai (depender) do tempo.

Segundo o mineiro a cobrança imediata por resultados, por parte do público, pode gerar situações difíceis de gerir.