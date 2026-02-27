Marcelo Melo mantém boa fase e vai às semifinais de duplas em Acapulco

Zverev (E) e Melo (D) buscam vaga na decisão no México. Abierto Mexicano de Ténis / Divulgação

Bicampeão do Rio Open, Marcelo Melo segue em alta e já está nas semifinais do ATP 500 de Acapulco, no México. O tenista de 42 anos está atuando em parceria com o alemão Alexander Zverev e, na madrugada desta sexta-feira (27), no horário de Brasília, eles venceram o mexicano Miguel Reyes-Varela e o português Nuno Borges por 2 a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 10/4, após uma hora e 11 minutos.

Esta foi a sexta vitória seguida do mineiro, somadas as quatro, com João Fonseca, no Rio de Janeiro. Número 59 do mundo, ele está já está ganhando duas posições com a campanha no torneio mexicano, onde luta pelo tricampeonato.

Vencedor das edições de 2015, com o croata Ivan Dodig e 2020, em parceria com o polonês Łukasz Kubot, Marcelo Melo pode chegar ao 44º lugar em caso de título. Zverev foi campeão em 2016, ao lado do irmão Mischa Zverev.