Marcelo Melo mantém boa fase e vai às semifinais de duplas em Acapulco

Bicampeão do Rio Open, Marcelo Melo segue em alta e já está nas semifinais do ATP 500 de Acapulco, no México. O tenista de 42 anos está atuando em parceria com o alemão Alexander Zverev e, na madrugada desta sexta-feira (27), no horário de Brasília, eles venceram o mexicano Miguel Reyes-Varela e o português Nuno Borges por 2 a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 10/4, após uma hora e 11 minutos.
Esta foi a sexta vitória seguida do mineiro, somadas as quatro, com João Fonseca, no Rio de Janeiro. Número 59 do mundo, ele está já está ganhando duas posições com a campanha no torneio mexicano, onde luta pelo tricampeonato.
Vencedor das edições de 2015, com o croata Ivan Dodig e 2020, em parceria com o polonês Łukasz Kubot, Marcelo Melo pode chegar ao 44º lugar em caso de título. Zverev foi campeão em 2016, ao lado do irmão Mischa Zverev.
Na semifinal, marcada para esta noite de sexta, às 23h15 (de Brasília), Melo e Zverev vão enfrentar o espanhol Rafael Jódar e o mexicano Rodrigo Pacheco.