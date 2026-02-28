Marcelo Melo e Alexander Zverev estão na final de duplas em Acapulco

Melo (E) e Zverev (D) buscam primeiro troféu juntos. Abierto Mexicano de Ténis / Divulgação

O brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev estão na final de duplas do ATP 500 de Acapulco, no México. Em jogo encerrado na madrugada deste sábado (28), no horário de Brasília, eles venceram o mexicano Rodrigo Pacheco Méndez e o espanhol Rafael Jódar por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/5, após uma hora e 23 minutos de confronto.

A exemplo do que ocorreu no Rio de Janeiro, há uma semana, quando conquistou o segundo título seguido do torneio, Melo faz no México parceria com um jogador eliminado precocemente na chave de simples, mas que superou a frustração da derrota e tem feito boas apresentações.

— Mais uma vez extremamente feliz com a maneira que eu venho jogando. Cheguei aqui na última hora, sem muita expectativa, por estar saindo do saibro, em um torneio muito desgastante lá no Rio Open. Então, poder estar na final aqui em Acapulco é extremamente gratificante — comemora Melo.

Número 4 do mundo, Zverev caiu nas oitavas no torneio mexicano, assim como Fonseca no ATP 500 carioca. O alemão busca vencer a competição pela segunda vez — em 2019 foi campeão ao lado do irmão Mischa Zverev.

80ª final da carreira de Marcelo Melo

Marcelo Melo é o segundo jogador em atividade com mais títulos de duplas conquistas — 41 contra 42 do croata Mate Pavić — e no México vai disputar sua 80ª final no circuito.

— Dois torneios seguidos, um longe do outro, saindo do saibro para dura e chegando na minha final de número 80. Então é aproveitar o momento e tomara que dê certo, continue a onda e a gente saia campeão daqui — projeta.

Em Acapulco, o mineiro de 42 anos já foi campeão em duas oportunidades. Em 2015, com o croata Ivan Dodig, e 2020, em parceria com o polonês Łukasz Kubot.

Os adversários na decisão, neste sábado (28), às 21h30min (de Brasília), serão o austríaco Alexander Erler e o estadunidense Robert Galloway.