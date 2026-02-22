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Como um bom vinho
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Marcelo Melo chega ao 41º título e é o segundo tenista em atividade com mais conquistas de duplas 

Aos 42 anos, brasileiro soma 668 vitórias em 1.126 jogos

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

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