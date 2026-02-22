Marcelo Melo chega ao 41º título e é o segundo tenista em atividade com mais conquistas de duplas 

Melo comemora ponto no Rio Open. Fotojump / Divulgação/Rio Open

A conquista do Rio Open foi a segunda para Marcelo Melo. Em 2025, ele venceu o torneio carioca em parceria com o gaúcho Rafael Matos. Aos 42 anos, ele comemorou neste domingo (22) o 41º título na carreira e a 13ª conquista de ATP 500.

Esta foi a 12ª vez que Melo jogou o Rio Open — único brasileiro a disputar todas as edições em simples e duplas. O mineiro tem, também, mais duas finais no torneio: vice-campeão em 2014, com o espanhol David Marrero, e em 2023, com o colombiano Juan Sebastian Cabal.

Em sua 20ª temporada no circuito, o tenista já soma 668 vitórias na carreira, em um total de 1.126 jogos.

Outra marca da carreira de Melo é o fato de ser o único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas, durante 56 semanas. Ele também esteve entre os 10 primeiros por oito temporadas seguidas.

Com o título no Rio de Janeiro, o 41º da carreira, Marcelo Melo é o segundo jogador em atividade com o maior número de conquistas. O croata Mate Pavić soma 42 troféus.

Na próxima semana, Melo irá jogar com o alemão Alexander Zverev no ATP 500 de Acapulco, no México.