Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem vice-campeãs do Australian Open e estão na final em Dubai

Stefani (no fundo) e Dabrowski vão disputar primeira final em 2026. Dubai Tennis 2026 / WTA/Divulgação

No terceiro jogo semifinal entre as duas parcerias, a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski finalmente derrotaram a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunić, vice-campeãs do Australian Open, que haviam levado a melhor no Grand Slam e também no WTA 1000 de Doha.

Nesta sexta-feira (20), no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Stefani e Dabrowski marcaram 2 a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/2 e 10/6, em jogo que teve uma hora e 29 minutos de duração.

— Super feliz com a primeira final da temporada, mais um jogo duro contra elas, um jogo que acaba incomodando, mas mantivemos a paciência. Fizemos pequenos ajustes dos jogos passados, aproveitamos as oportunidades no segundo set e jogamos um super tie-break mais sólidas, mais firme que elas. As margens são pequenas, aproveitamos alguns erros delas para ganhar o momento, a positividade para terminar o jogo melhor que começamos. Feliz com a vitória e vamos com tudo para a final amanhã — disse Luisa, que disputará sua 24ª final e tentará seu 14º troféu no circuito da WTA.

As adversárias da decisão, no sábado (21), às 9h30min (de Brasília), serão a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva, que eliminaram as romenas Jaqueline Cristian e Elena-Gabriela Ruse por 6/3 e 7/6 (8/6).