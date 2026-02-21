Luisa Stefani é campeã em Dubai e volta ao top 10 do ranking de duplas

Dabrowski (E) e Stefani (D) com os troféus de campeãs. Jimmie 48 Photography / WTA

Luisa Stefani está de volta ao top 10 do ranking mundial de duplas. Neste sábado (21), a brasileira se sagrou campeã do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e com a pontuação atingia subirá quatro posições, ocupando exatamente o 10º lugar.

Na decisão, Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski não deram chances para a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva e marcaram 2 sets a 0 com parciais de 6/1 e 6/3.

— Estou muito feliz por ganhar um primeiro título em Dubai. Um título de WTA 1000 não conseguimos toda semana, então estou muito feliz e orgulhosa do meu time e minha equipe no Brasil, é especial dividir essa conquista com eles pois eles são parte disso — disse Luisa, que também foi bronze nos Jogos Olímpios de Tóquio com Laura Pigossi.

Este foi o 14º título de Stefani no circuito da WTA, o quarto em torneio da série 1000, a mais importante após os Grand Slam.

Dabrowski também dará um grande salto no ranking e sairá da 10ª posição para a vice-liderança.

Com a campanha deste início de temporada, a brasileira e a canadense se tornam as vice-líderes da classificação que conta apenas os pontos somados a partir de janeiro. Elas somam 2.170 contra 3.080 da cazaque Anna Danilina e da sérvia Aleksandra Krunić, vice-campeãs do Australian Open.