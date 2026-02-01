Lorenzo Musetti anuncia desistência do Rio Open por não conseguir se recuperar de lesão

Segundo melhor tenista da Itália e nº 5 do ranking mundial, Lorenzo Musetti está oficialmente fora do Rio Open, que será disputado entre os dias 14 e 22 de fevereiro. O anúncio foi feito pelas redes sociais do evento e a desistência acontece em razão de uma contusão.

"Oi, pessoal. Depois que me lesionei no Australian Open, eu e minha equipe avaliamos a situação e, infelizmente, preciso informar que a recuperação vai levar mais tempo do que esperávamos e, infelizmente, não poderei disputar o Rio Open", anunciou Musetti em vídeo no X (antigo Twitter).

"Estou realmente muito triste, porque estava animado em dividir meu tênis com vocês e sentir a energia dos fãs brasileiros e a paixão que vocês têm pelo esporte. Desejo que tudo vá bem e que seja um evento maravilhoso para todos. Espero voltar ao Brasil em breve. Tchau", finalizou.

Musetti se machucou há quatro dias, quando disputava o Australian Open. Na ocasião, o italiano disputava as quartas de final contra Novak Djokovic, que teve de ter atendimentos médicos por conta de bolhas no pé. O sérvio voltou à partida, mas quem optou por não continuar foi o italiano, que sentiu dores na virilha. Ele ainda voltou para mais um game, mas acabou desistindo.