Lando Norris afirma que título da F-1 lhe deu confiança: 'Sei que posso fazer de novo'

Atual campeã da F-1, o britânico Lando Norris afirmou que a falta de autoconfiança provocou problemas de saúde mental no início de sua carreira na categoria. A conquista do título em 2025 foi um momento decisivo para o piloto de 26 anos. "Ganhei confiança desde o ano passado. Só o fato de saber que consigo significa que sei que posso fazer de novo", afirmou o piloto da McLaren ao jornal The Guardian.

Mesmo no início do ano passado, quando tinha o vice-campeonato mundial como seu melhor resultado, Norris ainda duvidava de sua capacidade e não se considerava tão bom quanto seus rivais pelo título, citando os veteranos Lewis Hamilton e Fernando Alonso e seus contemporâneos Max Verstappen e George Russell.

"Sempre tive esses pensamentos, olhando para cima e pensando: 'Como vou competir contra esses caras?'", afirmou. "Quando cheguei à Fórmula 1, vi Max, Lewis, Fernando e Seb (Vettel). E pensei: 'Caramba, será que estou mesmo no mesmo nível que eles?' No ano passado, quando tive a oportunidade de ter um carro rápido o suficiente, provei isso a mim mesmo."

Norris conquistou o título em uma disputa acirrada, com altos e baixos, contra Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, que liderou os dois primeiros terços da temporada, e Verstappen, que cresceu com a Red Bull no final da temporada. A definição aconteceu em uma luta tripla na etapa final em Abu Dabi. Norris terminou com 2 pontos a mais do que Verstappen.