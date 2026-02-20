Kompany diz que Mourinho não sabe o que negros sofrem e defende Vini Jr.: 'Não foi fingimento'

José Mourinho é adorado por muitos jogadores, mas sair em defesa de Prestianni no caso de racismo contra Vini Jr. o fez ganhar desafetos. A reprovação por sua coletiva na qual optou por atacar o brasileiro do Real Madrid após derrota por 1 a 0 do Benfica, na ida dos playoffs da Champions League, é grande. E ainda repercute. Desta vez, foi o técnico Vincent Kompany quem deu seu parecer favorável ao camisa 7 merengue.

Era para ser uma coletiva falando da visita do Bayern de Munique ao Eintracht Frankfurt, neste sábado - caso a neve permita que a bola role -, mas o assunto racista acabou em pauta como vem ocorrendo em toda a Europa, desde a terça-feira. E Kompany não se esquivou do assunto.

"É um tema difícil, mas assisti ao jogo e fiquei realmente intrigado. Há dois componentes diferentes na história. Primeiro: o que aconteceu em campo. Segundo: o que aconteceu com os torcedores. E depois, ainda, o que aconteceu depois do jogo (coletiva de Mourinho). E precisamos separá-los", começou o técnico.

"Quando você assiste à jogada em si e como Vini reagiu, esta reação não pode ser um fingimento. Dá para ver que foi uma reação emocional", defendeu o brasileiro. "Não vejo nenhum benefício para ele em ir até o árbitro e colocar toda essa angústia sobre os ombros dele. Naquele momento, Vini viu que era a coisa certa a fazer", seguiu, ressaltando a defesa do companheiro Mbappé. "Kylian Mbappé normalmente se mantém diplomático, mas foi muito claro sobre o que viu e ouviu."

A Uefa ainda avalia o caso antes de uma possível punição, ou não, no qual Prestianni colocou a camisa na boca para esconder sua fúria contra Vini Jr. O brasileiro o acusa de tê-lo chamado de "macaco", o que foi confirmado por Mbappé.

E é justamente a postura do argentino que deixa Kompany irritado. "Há o jogador do Benfica escondendo com a camisa o que estava dizendo. E no estádio, você pode ver que havia pessoas fazendo gestos obscenos, está no vídeo. E, para mim, o que aconteceu depois do jogo é ainda pior. José Mourinho basicamente atacou o caráter de Vini Jr.", detonou.

"Usar o tipo de comemoração do Vini para desacreditar o que ele (Prestianni) estava fazendo naquele momento foi um erro enorme em termos de liderança. Além disso, Mourinho mencionou o nome de Eusébio. Ele disse que o Benfica não pode ser racista porque o melhor jogador de todos os tempos foi Eusébio. Você sabe o que os jogadores negros tiveram que passar nos anos 60? Ele estava lá para viajar com Eusébio em todos os jogos fora de casa e ver o que ele passou? Meu pai é negro e nasceu na década de 60. Usar o nome dele hoje para criticar o Vini Jr.?", reprovou.