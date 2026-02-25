Juve força prorrogação, mas é eliminada pelo Galatasaray, que vai às oitavas da Champions

A Juventus foi heroica, mas acabou sendo eliminada da Liga dos Campeões mesmo vencendo o Galatasaray por 3 a 2 nesta quarta-feira (25), no jogo de volta da repescagem em que o time turco havia aberto uma vantagem de 5 a 2 na partida de ida.

A eliminação da equipe de Turim foi dramática, já que conseguiu terminar o primeiro tempo com dez jogadores e vencer por 3 a 0 no tempo regulamentar, forçando a prorrogação.

O Galatasaray garantiu a vaga com gols do atacante nigeriano Victor Osimhen (105'+2) e Baris Alper Yilmaz (119').

Foi um final triste para a Juventus, que tentou de tudo em busca de uma virada.

O time começou a sonhar no primeiro tempo, quando Manuel Locatelli abriu o placar aos 37 minutos, de pênalti.

A má atuação da equipe de Istambul fazia pensar que tudo seria possível depois do intervalo.

No entanto, as esperanças da torcida foram frustradas logo no reinício da partida, quando Lloyd Kelly pisou em um adversário, inicialmente punido com cartão amarelo e, após revisão do VAR, com cartão vermelho, deixando a Juventus com dez jogadores.

A expulsão foi um balde de água fria para o time italiano, mas os jogadores 'bianconeri' não desistiram da missão quase impossível.

Um gol de Federico Gatti aos 69 minutos deu esperança à Juve, que ficou a apenas um gol de forçar a prorrogação.

Até que veio o terceiro gol já na reta final (82'), numa cabeçada de Weston McKennie que levou a torcida ao delírio, pouco depois de seu companheiro Kenan Yildiz ter acertado a trave (78').

Na prorrogação, a sorte sorriu para o Galatasaray com os gols de Osimhen e Baris Alper Yilmaz.

Pela segunda temporada consecutiva desde a introdução do novo formato, a Juventus foi eliminada do torneio na repescagem. No ano passado, seu algoz foi o time holandês PSV Eindhoven.

O Galatasaray vai enfrentar um time inglês nas oitavas de final: Liverpool ou Tottenham. O sorteio na sexta-feira definirá qual dos dois será o adversário.

Na fase de liga, no final de setembro, o Galatasaray conseguiu derrotar o Liverpool por 1 a 0.

--- Resultados da repescagem da Liga dos Campeões:

Terça-feira:

(+) Atlético de Madrid (ESP) - Club Brugge (BEL) 4-1 (ida: 3-3)

(+) Newcastle (ING) - Qarabag (AZE) 3-2 (ida: 6-1)

Inter de Milão (ITA) - (+) Bodo Glimt (NOR) 1-2 (ida 1-3)

(+) Bayer Leverkusen (ALE) - Olympiakos (GRE) 0-0 (ida: 2-0)

Quarta-feira

(+) Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (ALE) 4-1 (ida: 0-2)

(+) PSG (FRA) - Monaco (FRA) 2-2 (ida: 3-2)

Juventus (ITA) - (+) Galatasaray (TUR) 3-2 após prorrogação (ida 2-5)

(+) Real Madrid (ESP) - Benfica (POR) 2-1 (ida: 1-0)

(+) classificados para as oitavas de final