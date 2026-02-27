Justiça derruba veto e garante participação de Tifanny, na Copa Brasil de vôlei em Londrina

Tifanny atuou son liminar. carol_fotografia / Osasco Voleibol Clube/Divulgação

A polêmica envolvendo a participação da jogadora Tifanny, do Osasco Voleibol Clube (SP), nas semifinais da Copa Brasil, em Londrina, teve desfecho na justiça da cidade do norte paranaense.

Inscrita para o torneio, a jogadora corria o risco de não atuar diante do Sesc-RJ Flamengo após a Câmara Municipal de Londrina aprovar um requerimento que vetava sua participação no torneio, por ser transexual.

Em votação realizada em regime de urgência, com 14 votos favoráveis e três contrários, os vereadores queriam fazer valer a Lei Municipal número 13.770/2024, promulgada em abril de 2024, de autoria da vereadora Jéssica Ramos Moreno, a Jessicão (PP).

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A Lei proíbe a participação de atletas, em eventos esportivos na cidade, "cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de nascimento."

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que a atleta pudesse participar.

Mas antes da manifestação do STF, uma liminar concedida pelo juiz Marcus Renato Nogueira Garcia, da Vara da Fazenda Pública de Londrina, liberou a participação da jogadora, apontando a inconstitucionalidade da medida.

Tifanny foi recebida com aplausos e cartazes de apoio pelos cerce de 7 mil torcedores que foram ao Ginásio Moringão para acompanhar as partidas.

Em suas redes sociais, o Osasco divulgou nota intitulada "Pelo Esporte, Pela Inclusão, Pelo Respeito, Por TIfanny Abreu", onde o clube afirma que "reitera seu compromisso com um esporte inclusivo, democrático e respeitador dos direitos humanos e da dignidade de todas as pessoas".

Confira a nota do Osasco Voleibol Clube:

O Osasco Voleibol Clube reitera seu compromisso com um esporte inclusivo, democrático e respeitador dos direitos humanos e da dignidade de todas as pessoas.

Reafirmamos nossa posição de que decisões que restringem o acesso ao esporte com base na identidade de gênero são inaceitáveis, juridicamente controversas e socialmente regressivas.



Pelo esporte, pela inclusão, pelo respeito, por Tifanny Abreu!