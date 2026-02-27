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Justiça derruba veto e garante participação de Tifanny, na Copa Brasil de vôlei em Londrina

Liminar judicial concedida garantiu a participação da jogadora, alegando ser inconstitucional a lei municipal que proibia participação de atletas trans

André Silva

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