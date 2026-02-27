Judoca da Sogipa conquista o bronze no Grand Slam de Tashkent

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Jéssica (D) venceu Bianca (E) na disputa do bronze. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

O Brasil conquistou uma medalha de bronze no primeiro dia do Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão. O pódio foi de Jéssica Lima, da Sogipa, na categoria leve — até 57 kg.

Número 21 do mundo, Jéssica estreou na segunda rodada e venceu a indiana Shahin Darjada em apenas 47 segundos. Em sua segunda luta, ela derrotou Ana Puljiz, da Croácia, com um waza-ari, e passou às semifinais.

O confronto semifinal contra a japonesa Mio Shirakane foi vencido pela asiática, com um ippon. Derrotada, Jéssica Lima foi para a disputa do bronze e encarou a compatriota Bianca Reis.

Atleta do Pinheiros, de São Paulo, Bianca venceu a chinesa Jia Zhou nas oitavas e foi derrotada pela georgiana Eteri Liparteliani nas quartas, indo para a repescagem. Lá, ela conseguiu nova vitória, desta vez sobre a israelense Timna Nelson Levy, garantindo vaga na disputa pelo pódio.

O confronto que valeu a medalha de bronze foi equilibrado e a poucos segundos do fim, Jéssica Lima conseguiu jogar Bianca Reis em yuko, marcado pela arbitragem de vídeo. Com isso, ela garantiu seu sexto pódio em Grand Slam, o quarto de bronze, além de duas pratas.

A campeã foi a uzbeque Shukurjon Aminova, que venceu Shirakane. A croata Puljiz garantiu a segunda medalha de bronze.

Gabriela Conceição perde na disputa do bronze

Gabriela (de branco) perdeu bronze para Giuffrida. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

Na categoria meio-leve — 52kg —, Gabriela Conceição, do Minas Tênis Clube, também chegou à disputa de bronze. Ela terminou em quinto lugar.

Em sua estreia, Gabriela venceu a local Umida Djumaniyazova, e, na segunda rodada, bateu a holandesa Naomi Van Krevel.

Já nas quartas de final, perdeu para Khorloodoi Bishrelt, dos Emirados Árabess Unidos, que ficaria com a medalha de prata da categoria.

Na disputa da repescagem, Gabriela superou a uzbeque Sugdiyona Rafkatova e se habilitou a lutar pelo bronze, contra a italiana Odette Giuffrida, que acabou superando a brasileira.

A campeã foi a japonesa Kokoro Fujishiro. A russa Lillia Nugaeva completou o pódio.

Michel Augusto e Ronald Lima em sétimo lugar

Michel (D) perdeu na repescagem. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

Outros três brasileiros estiveram em ação neste primeiro dia de Grand Slam. Os melhores resultados vieram com Michel Augusto (-60kg) e Ronald Lima (-66kg), que chegaram às repescagens de suas categorias e ficaram em sétimo lugar.

No ligeiro, Michel Augusto (Sesi-SP) venceu o italiano Andrea Carlino por yuko. Logo depois, ele foi superado pelo uzbeque Doston Ruziev por yuko e, na repescagem, pelo tadjique Mehrzod Sufiev por waza-ari.

Ainda no mesmo peso, Roger Pereira, do Pinheiros-SP, se despediu na primeira rodada. Ele primeiro marcou um yuko no turco Salih Yildiz, mas depois levou o empate e a virada por ippon.

Das quatro posições do pódio, três foram do Azerbaijão. Ahmad Yusifov ganhou o ouro em final contra Balabay Aghayev, enquanto Doston Ruziev dividiu o bronze com o japonês Taiki Nakamura.

O meio-leve Ronald Lima, também do Pinheiros, passou pelo cazaque Akylzhan Zhubatkanov, por ippon, e pelo russo Kantemir Zambatov, por yuko e waza-ari, e depois perdeu para o sul-coreano Chann-yeong Kim, nas quartas, e contra o tadjique Nurali Emomali, na repescagem.

A medalha de ouro ficou com o japonês Hifume Abe, que venceu o compatriota Shinsei Hattori. As medalhas de bronze foram conquistadas por Emomali e pelo russo Abdullakh Parchiev.