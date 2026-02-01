Joel Embiid faz 40 pontos e lidera triunfo dos 76ers após suspensão de 25 jogos de Paul George

Na primeira partida sem o experiente Paul George, suspenso por 25 jogos por violar a política antidrogas da NBA, o Philadelphia 76ers contou com um "double-double" de outro veterano, Joel Embiid, 31 anos, para derrotar o New Orleans Pelicans por 124 a 114 na noite de sábado.
Sob gritos de "MVP" da torcida, Embiid marcou 40 pontos - pela primeira vez desde 2024 - e pegou 11 rebotes para ajudar os 76ers, que encontraram dificuldades diante de uma das piores equipes do campeonato. Os Pelicans têm apenas 13 vitórias em 51 jogos na temporada regular e só superam os 12 triunfos de Washington Wizards e Sacramento Kings.
Tyrese Maxey anotou 18 pontos e consolidou o triunfo da franquia anfitriã nos minutos finais com uma cesta de três pontos, levando os Sixers a uma vantagem de 117 a 111. Saddiq Bey liderou os Pelicans com 34 pontos e Zion Williamson fez 11.
O triunfo completou uma noite de celebração na Filadélfia pelo 25º aniversário da improvável campanha dos 76ers até as finais da NBA de 2001, sob a liderança de Allen Iverson. Iverson estava presente, assim como muitos dos principais jogadores do time campeão da conferência. Na ocasião, o Philadelphia perdeu a decisão para o Los Angeles Lakers.
FLAGG ANOTA 34 PONTOS, MAS OS MAVERICKS PARAM NOS ROCKETS
Em Houston, o novato Cooper Flagg bem que tentou levar o Dallas Mavericks à vitória, mas seus 34 pontos e 12 rebotes não foram o suficiente para derrotar o Houston Rockets, que triunfou por 111 a 107, diante de sua torcida, em um final de partida eletrizante.
A dois minutos do estouro do cronômetro, Amen Thompson, destaque do Houston com 21 pontos e nove assistências, deixou o time da casa à frente com uma ponte aérea, mas Flagg e Naji Marshall empataram a um minuto do fim. Alperen Sengun, com uma bandeja, e Tari Eason, em uma enterrada, colocaram os Rockets na frente com 14s4 restantes, e Flagg errou a tentativa de três pontos antes do fim da partida.
Confira os resultados dos jogos deste sábado da NBA:
Charlotte Hornets 111 x 106 San Antonio Spurs
Indiana Pacers 129 x 124 Atlanta Hawks
Philadelphia 76ers 124 x 114 New Orleans Pelicans
Miami Heat 118 x 125 Chicago Bulls
Memphis Grizzlies 114 x 131 Minnesota Timberwolves
Houston Rockets 111 x 107 Dallas Mavericks
Acompanhe as partidas da rodada deste domingo:
Boston Celtics x Milwaukee Bucks
Detroit Pistons x Brooklyn Nets
Miami Heat x Chicago Bulls
Washington Wizards x Sacramento Kings
Toronto Raptors x Utah Jazz
New York Knicks x Los Angeles Lakers
San Antonio Spurs x Orlando Magic
Phoenix Suns x Los Angeles Clippers
Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder