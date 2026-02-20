João Fonseca luta contra afobação por temporada de menos frustrações

João Fonseca estava cabisbaixo quando deixou a quadra Guga Kuerten, na madrugada desta sexta-feira, mas fez questão de atender os fãs que o esperavam do lado de fora, em menor quantidade do que nos dias anteriores de Rio Open. Deu autógrafos e recebeu palavras de apoio. Mais tarde, depois de breve conversa com a imprensa, foi aplaudido por um corredor de pessoas de seu estafe enquanto ia embora do Jockey Club.

A frustração sentida no duro caminho de volta para casa substituiu a afobação vivida durante a derrota, de virada, por 2 sets a 1 (7/5, 3/6 e 4/6) para o peruano Ignacio Buse. Diferentemente da partida contra o compatriota Thiago Monteiro, na primeira fase, em que mostrou força mental e vibrava a cada ponto, dessa vez o carioca de 19 anos parecia mais atormentado conforme a partida avançava.

Nem mesmo o apoio da torcia foi suficiente para colocá-lo de volta ao jogo. No final do terceiro set, o clima já era de nervosismo em quadra e fora dela. A partida desandou para Fonseca a partir do início do segundo set, quando, após confirmar o primeiro serviço, chegou a abrir 40/0 no game seguinte, mas perdeu a oportunidade de quebrar o saque adversário e permitiu a virada.

"No segundo set, perdi uma oportunidade grande e não consegui me encontrar no jogo novamente. Não consegui a reviravolta. Ele foi ganhando confiança e eu fui afrouxando um pouco", disse em entrevista após a eliminação. "Nesse nível não dá para perder oportunidades como essa. Bobagem da minha parte, me afobando um pouco nos momentos. Mas é um processo, é seguir trabalhando. Seguimos firmes."

A história se repetiu no oitavo game do terceiro set, quando abriu 40/0 mais uma vez e desperdiçou três break points. Depois disso, ficou ainda mais longe de se recuperar. Foram muitos os equívocos ao longo da partida, como a insistência em subir para tentar combater o forehand do peruano.

Agora, Fonseca tem quatro jogos em simples na temporada e apenas uma vitória. Iniciou o ano sendo eliminado do Australian Open pelo americano Eliot Spizzirri, então 89 do mundo, e depois caiu para o chileno Alejandro Tabilo na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, no qual defendia os pontos de campeão conquistados na edição de 2025.