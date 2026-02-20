João Fonseca luta contra afobação por temporada de menos frustrações

João Fonseca estava cabisbaixo quando deixou a quadra Guga Kuerten, na madrugada desta sexta-feira, mas fez questão de atender os fãs que o esperavam do lado de fora, em menor quantidade do que nos dias anteriores de Rio Open. Deu autógrafos e recebeu palavras de apoio. Mais tarde, depois de breve conversa com a imprensa, foi aplaudido por um corredor de pessoas de seu estafe enquanto ia embora do Jockey Club.
A frustração sentida no duro caminho de volta para casa substituiu a afobação vivida durante a derrota, de virada, por 2 sets a 1 (7/5, 3/6 e 4/6) para o peruano Ignacio Buse. Diferentemente da partida contra o compatriota Thiago Monteiro, na primeira fase, em que mostrou força mental e vibrava a cada ponto, dessa vez o carioca de 19 anos parecia mais atormentado conforme a partida avançava.
Nem mesmo o apoio da torcia foi suficiente para colocá-lo de volta ao jogo. No final do terceiro set, o clima já era de nervosismo em quadra e fora dela. A partida desandou para Fonseca a partir do início do segundo set, quando, após confirmar o primeiro serviço, chegou a abrir 40/0 no game seguinte, mas perdeu a oportunidade de quebrar o saque adversário e permitiu a virada.
"No segundo set, perdi uma oportunidade grande e não consegui me encontrar no jogo novamente. Não consegui a reviravolta. Ele foi ganhando confiança e eu fui afrouxando um pouco", disse em entrevista após a eliminação. "Nesse nível não dá para perder oportunidades como essa. Bobagem da minha parte, me afobando um pouco nos momentos. Mas é um processo, é seguir trabalhando. Seguimos firmes."
A história se repetiu no oitavo game do terceiro set, quando abriu 40/0 mais uma vez e desperdiçou três break points. Depois disso, ficou ainda mais longe de se recuperar. Foram muitos os equívocos ao longo da partida, como a insistência em subir para tentar combater o forehand do peruano.
Agora, Fonseca tem quatro jogos em simples na temporada e apenas uma vitória. Iniciou o ano sendo eliminado do Australian Open pelo americano Eliot Spizzirri, então 89 do mundo, e depois caiu para o chileno Alejandro Tabilo na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, no qual defendia os pontos de campeão conquistados na edição de 2025.
O jovem astro do tênis brasileiro terminou o ano passado em 24º lugar no ranking da ATP. Passados quase dois meses de 2026, caiu para 38º lugar, mas, neste momento está ganhando uma posição graças aos 50 pontos conquistados por passar da primeira fase do Rio Open.