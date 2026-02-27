João Fonseca em quadra pelo The MGM Slam; saiba quando e que horas

João está na preparação para o Masters 1000 de Indian Wells. Fotojump / Rio Open/Divulgação

João Fonseca entrará em quadra no próximo domingo (1º) para a disputa do The MGM Slam, torneio de exibição em Las Vegas, nos Estados Unidos. As disputas terão transmissão do Sportv 3, a partir das 21h (horário de Brasília).

O jogo do brasileiro deverá ser o terceiro na rodada de abertura. Ele enfrentará o francês Gael Monfils, atual 170 do ranking da ATP. O campeonato em solo norte-americano não vale pontos para o ranking.

O torneio será disputado em apenas um dia, com três rodadas de jogos. A primeira terá quatro duelos, classificando os vencedores para a semifinal e, consequentemente, para a final. Os jogos serão no formato de tie-break de 10 pontos.

O próximo torneio oficial de João Fonseca será o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, a partir do dia 4 de março.

Os confrontos da primeira rodada

Taylor Fritz x Tommy Paul Reilly Opelka x Casper Ruud João Fonseca x Gael Monfils Nick Kyrgios x Alexander Bublik

Onde assistir o The MGM Slam