João Fonseca em quadra pelo The MGM Slam; saiba quando e que horas

João Fonseca entrará em quadra no próximo domingo (1º) para a disputa do The MGM Slam, torneio de exibição em Las Vegas, nos Estados Unidos. As disputas terão transmissão do Sportv 3, a partir das 21h (horário de Brasília).
O jogo do brasileiro deverá ser o terceiro na rodada de abertura. Ele enfrentará o francês Gael Monfils, atual 170 do ranking da ATP. O campeonato em solo norte-americano não vale pontos para o ranking.
O torneio será disputado em apenas um dia, com três rodadas de jogos. A primeira terá quatro duelos, classificando os vencedores para a semifinal e, consequentemente, para a final. Os jogos serão no formato de tie-break de 10 pontos.
O próximo torneio oficial de João Fonseca será o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, a partir do dia 4 de março.
Os confrontos da primeira rodada
- Taylor Fritz x Tommy Paul
- Reilly Opelka x Casper Ruud
- João Fonseca x Gael Monfils
- Nick Kyrgios x Alexander Bublik
Onde assistir o The MGM Slam
- Terá transmissão ao vivo pelo Sportv 3, pela ge TV e pelo streaming Globoplay.
- A partir das 21h (horário de Brasília)