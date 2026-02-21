João Fonseca e Marcelo Melo vencem alemães e estão na final de duplas do Rio Open

Fonseca (E) e Melo (D) comemoram vitória. Fotojump / Rio Open/Divulgação

As chances do Brasil conquistar um título na edição 2026 do Rio Open estão com João Fonseca e Marcelo Melo nas duplas.

Neste sábado (21), em um jogo emocionante e definido no match tie-break, os brasileiros venceram os alemães Jakob Schnaitter e Mark Walnner por 2 a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 13-11, após uma hora e 29 minutos.

Para Melo, o título no Rio valerá um bicampeonato, enquanto Fonseca disputará sua primeira decisão de duplas no circuito.

A vitória, de certa forma, apaga um pouco da decepção de João Fonseca no torneio, após a eliminação nas oitavas de final.

O jogo

Fonseca jogará primeira final de duplas no circuito. Fotojump / Rio Open/Divulgação

O primeiro set foi tranquilo para a dupla do Brasil. Um break no quarto game, quando Walnner sacava deu a vantagem, que seria confirmada em 30 minutos.

Na segunda parcial, o quadro se inverteu, e a parceria da Alemanha calou a barulhenta torcida brasileira. Depois de salvarem três break points no terceiro game, Schnaitter e Walnner atropelaram e quebra os saques de Fonseca, no quinto game, e de Melo, no sétimo, para devolver o 6 a 2.

O match tie-break foi uma montanha russa. Fonseca abriu sacando bem e confirmando 1 a 0. Com Melo sacando em 2 a 2, veio o primeiro mini-break para os alemães que dispararam em 5 a 2 e ampliaram a vantagem com um novo mini-break (6 a 3) no serviço de Fonseca.

Um ace de Marcelo Melo recolocou a parceria brasileira na disputa em 6-7. Schnaitter cometeu dupla falta e João Fonseca fez uma grande devolução no corpo de Walnner para recolocar os brasileiros em vantagem (8-7).

Mas no saque de Fonseca, o carioca cometeu um erro de fundo e o placar ficou 8 a 8. Melo voleou na rede e os alemães ganharam um match point.

Os brasileiros salvaram em 9 a 9, com um smash de Melo e em uma bola incrível de João Fonseca, que precisou girar o tronco como se fizesse uma rebatida de beisebol veio o match point para dupla da casa (10-9).

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Uma dupla falta de Marcelo Melo deixou tudo igual, mas logo depois o mineiro acertou uma bela bola para o 11-10 e novo match point brasileiro.

Com o saque de Schnaitter, os alemães empataram em erro de devolução de Melo, mas uma dupla falta deu mais um ponto do jogo para a parceria verde e amarela.

João Fonseca foi para o saque e tirou o devolvedor da quadra. A bola veio alta, na medida para Marcelo Melo matar o ponto em um smash e garantir a vitória e a vaga na decisão.

Adversários da final