Inter vence Cremonese e segue firme na liderança do Italiano

Depois da decepção de ir para o playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão voltou à sua zona de conforto, o Campeonato Italiano, e venceu a Cremonese neste domingo por 2 a 0 para se manter firme na liderança.

O atacante argentino Lautaro Martínez foi mais uma vez o encarregado de abrir o caminho para a vitória, marcando aos 16 minutos de jogo seu 13º gol na temporada, antes de Piotr Zielinski ampliar aos 31 e dar tranquilidade aos 'nerazzurri', que depois só administraram o placar até o apito final.

O jogo em Cremona foi marcado por um susto quando o goleiro Emil Audero, da Cremonese, foi atingido na cabeça por um sinalizador lançado do setor das arquibancadas onde estavam os torcedores da Inter no início do segundo tempo.

Após um primeiro momento de preocupação, Audero se recuperou e a partida foi reiniciada sem maiores incidentes.

Com a vitória, a Inter abre provisoriamente oito pontos de vantagem sobre o Milan (2º), que na terça-feira fecha a rodada visitando ao Bologna (9º).

Em relação ao Napoli (3º), que no sábado derrotou a Fiorentina (18ª) por 2 a 1, a diferença é de nove pontos.

Também neste domingo, Como (6º) e Atalanta (7ª) empataram sem gols, enquanto o Torino (13º) se afastou da zona de rebaixamento com a vitória por 1 a 0 sobre o Lecce (17º), que segue à beira do abismo.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro:

Lazio - Genoa 3 - 2

Sábado, 31 de janeiro:

Pisa - Sassuolo 1 - 3

Napoli - Fiorentina 2 - 1

Cagliari - Hellas Verona 4 - 0

Domingo, 1º de fevereiro:

Torino - Lecce 1 - 0

Como - Atalanta 0 - 0

Cremonese - Inter 0 - 2

(16h45) Parma - Juventus

Segunda-feira, 2 de fevereiro:

(16h45) Udinese - Roma

Terça-feira, 3 de fevereiro:

(16h45) Bologna - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33

2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18

3. Napoli 46 23 14 4 5 33 21 12

4. Roma 43 22 14 1 7 27 13 14

5. Juventus 42 22 12 6 4 35 17 18

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Bologna 30 22 8 6 8 32 27 5

10. Udinese 29 22 8 5 9 25 34 -9

11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18

14. Parma 23 22 5 8 9 14 26 -12

15. Genoa 23 23 5 8 10 27 34 -7

16. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17

18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11

19. Pisa 14 23 1 11 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 14 23 2 8 13 18 41 -23