Ignacio Buse supera Berrettini e alcança semifinal inédita no Rio Open

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Buse avançou mais uma etapa. Fotojump / Rio Open/Divulgação

Ignacio Buse já é a grande história do Rio Open 2026. Após quase ser derrotado pelo brasileiro Igor Marcondes, na primeira rodada, o peruano despachou João Fonseca, nas oitavas de final, e nesta sexta-feira (20), derrotou o italiano Matteo Berrettini, ex-número 6 do mundo.

A partida sofreu três suspensões por conta da chuva, a última delas, quando o peruano estava a apenas um game da vaga, vencendo por 6/3, 2/6 e 5/2. Após uma nova espera de 30 minutos, Berrettini ainda sacou e confirmou o saque, mas logo depois o peruano marcou o definitivo 6 a 3.

Com a vitória, Ignacio Buse garantiu vaga na primeira semifinal de sua carreira e está ganhando 26 posições no ranking, saindo do 91º para o 65º lugar.

O jogo

Assim como na partida contra João Fonseca, Buse dominou o primeiro set. Já na segunda parcial, Berrettini mostrou porque já esteve no top 10 e venceu facilmente.

O peruano manteve a tranquilidade no terceiro set, quebrou o saque do italiano em 2-0 e após a chuva, teve dois match points no saque de Berrettini, que conseguiu virar e diminuir a desvantagem para 3-5. Então Buse sacou e garantiu a vitória por 6 a 3 e fez história.

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— Foi um jogo um pouco incomum pela quantidade de vezes que paramos. Acho que comecei jogando super bem. Sabemos que a maior arma dele é o saque, então tratava de a cada game lidar com isso da melhor maneira. Mas acho que hoje fizemos um plano de jogo muito bom, então estou feliz por isso — avaliou o peruano já no começo desta madrugada de sábado.

Semifinal sul-americana

Tabilo comemora vitória. Fotojump / Rio Open/Divulgação

O adversário de Ignacio Buse foi conhecido horas depois. Em virtude da chuva, o chileno Alejandro Tabilo e o argentino Thiago Tirante precisaram de longa espera. A partida que saiu da Quadra Guga Kuerten para a Quadra 1 para dar mais agilidade também ficou parada pela chuva e só foi retomada na madrugada.

Tabilo e Tirante recomeçaram a jogar empatados em 3-3 no set inicial, que foi definido em um tie-break, assim como a segunda parcial.

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O set desempate, vencido facilmente pelo chileno se encerrou por volta de 2h10 deste sábado. As parciais da vitória de Tabilo foram de 7/6(7/2), 6/7(6/8) e 6/1.

Apesar da longa espera, os dois jogadores contaram com o apoio de bravos torcedores que não arredaram pé do Jockey Club Brasileiro.

— Os brasileiros estavam cantando todos os pontos, eles passaram. A cada mudança de lado lá saindo, senti aquela energia. No terceiro entrei meio para baixo em energia, um pouco cansado, mas me ajudaram muito e saí com tudo no final — disse o chileno após a maratona que durou duas horas e 52 minutos e passou a ser o jogo mais longo da atual edição do Rio Open.

Neste sábado, Tabilo vai encarar a grande surpresa do torneio, o peruano Igancio Buse, em duelo sul-americano.