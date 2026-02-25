Hugo Calderano vence e vai às oitavas de final do WTT Singapura Smash

O brasileiro Hugo Calderano está classificado para as oitavas de final do WTT Singapura Smash. O evento faz parte da mais importante série do WTT, equivalente a um Grand Slam do tênis.
Nesta quarta-feira (25), o número 2 do ranking mundial derrotou Wong Chun Ting, de Hong Kong, por 3 a 1, parciais de 14/12, 11/8, 8/11 e 11/9, em 34 minutos de partida.
Na próxima fase, Calderano vai enfrentar o chinês Yuanyu Chen, 30º do mundo, que eliminou o polonês Milosz Redzimski por 3 a 1 (11/7, 10/12, 11/5 e 11/8). A partida está marcada para às 2h10 (de Brasília) da sexta-feira (26).
Calderashi na semi de duplas mistas
Hugo ainda atuou nas duplas mistas. Ele e a namorada Bruna Takahashi derrotaram os indianos Manush Shah e Diya Chitale por 3 a 0, parciais de 11/6, 11/9 e 11/5, em 20 minutos, e se classificaram para as semifinais.
Os próximos adversários da dupla "Calderashi", como eles são chamados no circuito, serão Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, que venceram os espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao por 11/7, 11/6 e 11/9.
A partida que irá valer uma vaga na decisão e para os brasileiros, em caso de vitória, a quarta posição no ranking, está programada para quinta-feira (26), às 9h55 (de Brasília).