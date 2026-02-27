Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões de duplas mistas no WTT Singapura Smash

Takahashi (E) e Calderano (D) garantiram título inédito. ITTF World / Divulgação

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram o título de duplas mistas do WTT Singapura Smash. O evento faz parte da mais importante série do circuito mundial e é equivalente a um Grand Slam do tênis. Esta é a primeira vez que uma parceria não asiática se sagra campeã de uma competição deste nível.

Na decisão, nesta sexta-feira (27), eles venceram os líderes do ranking mundial, os sul-coreanos Jong-hoon Lim e Yu-bin Shin por 3 a 0, parciais de 11/7, 11/6 e 13/11, em 27 minutos de jogo.

Com a campanha, a dupla "Calderashi", como eles são chamados no circuito, assumiu a quarta posição na classificação da World Table Tennis (WTT), atrás dos próprios sul-coreanos e de duas parcerias chinesas.

Eliminação em simples

Antes de garantir o título de duplas mistas, Hugo Calderano foi à mesa e acabou eliminado nas oitavas de final de simples.