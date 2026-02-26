Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam final inédita de duplas mistas no WTT Singapura Smash

Calderano (E) e Takahashi (D) buscam título inédito. WTT / Divulgação

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão na final de duplas mistas do WTT Singapura Smash. O evento faz parte da mais importante série do circuito mundial e é equivalente a um Grand Slam do tênis. Esta é a primeira vez que uma parceria do Brasil disputará uma decisão de um torneio deste nível.

Nesta quinta-feira (26), eles venceram Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, por 3 a 1, de virada, parciais de 9/11, 11/8, 11/9 e 11/8, em 32 minutos de partida válida pela semifinal.

Com a vitória, a dupla "Calderashi", como eles são chamados no circuito assume a quarta posição no ranking mundial, superando os próprios asiáticos.

Os adversários da decisão serão os sul-coreanos Jong-hoon Lim e Yu-bin Shin, que eliminaram Baldwin Chan, de Hong Kong, e Nay-eong Kim, da Coreia do Sul, por 3 a 2 (11/9, 12/14, 12/14, 11/6 e 11/6).