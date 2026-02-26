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Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam final inédita de duplas mistas no WTT Singapura Smash

Brasileiros enfrentam dupla da Coreia do Sul na final, após subirem para a quarta posição mundial.

André Silva

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