Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às semifinais da Copa América e garantem um lugar na Copa do Mundo

Bruna e Hugo disputam semifinais de simples. WTT / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano está na semifinal da Copa América de Tênis de Mesa, em São Francisco, nos Estados Unidos. No sábado (31) à noite, ele superou o estadunidense Nikhil Kumar por 4 sets a 1 (11/4, 11/6, 4/11, 11/5 e 11/2) e agora vai enfrentar o argentino Horacio Cifuentes, neste domingo (1), às 17h40min (de Brasília).

A outra vaga na decisão será disputada entre o canadense Eugene Wang e o estadunidense Kanak Jha. Os vencedores decidem o título, ainda neste domingo, às 21h50.

Bruna Takahashi tem estadunidenses pelo caminho

Na chave feminina, Bruna Takahashi garantiu classificação para as semifinais ao derrotar a estadunidense Sally Moyland por 4 a 0 (parciais de 11/1, 11/6, 14/12 e 11/9).

A próxima adversária de Bruna será Amy Wang, também dos Estados Unidos, neste domingo. A partida está marcada para começar às 16h50min (de Brasília).

Mo Zhang, do Canadá, e Lily Zhang, dos Estados Unidos, disputarão a outra vaga na decisão, que acontecerá às 21 horas.

